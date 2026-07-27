Home > क्रिकेट > समरीन कौर के प्यार में अर्शदीप सिंह हुए क्लीन बोल्ड, इंस्टग्राम पर शेयर किया प्यारा पोस्ट, लोगों ने कहा, ‘क्यूट’

समरीन कौर के प्यार में अर्शदीप सिंह हुए क्लीन बोल्ड, इंस्टग्राम पर शेयर किया प्यारा पोस्ट, लोगों ने कहा, ‘क्यूट’

हाल ही में अर्शदीप सिंह ने समरीन कौर के साथ अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि की है और लंबे समय से चल रही डेटिंग की अटकलों को स्पष्ट कर दिया है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 27, 2026 5:17:09 PM IST

अर्शदीप सिंह समरीन कौर
अर्शदीप सिंह समरीन कौर


लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अभिनेत्री-मॉडल समरीन कौर के साथ अपने रिश्ते की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है.

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज ने एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से अपने रिश्ते की आधिकारिक घोषणा की. उन्होंने समरीन के साथ एक फोटो पोस्ट करते हुए प्यारा-सा कैप्शन लिखा.

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ऑफिशियल किया रिश्ता 

रविवार को अर्शदीप ने इंस्टाग्राम पर समरीन के साथ दो तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने पोस्ट पर कैप्शन लिखा “My Person.” इस पोस्ट पर यूजर्स ने खूब बढ़-चढ़कर कमेंट किया है और क्रिकेटर को बधाई दी है.

समरीन कौर कौन हैं?

7 सितंबर, 1999 को जम्मू और कश्मीर में जन्मीं समरीन कौर एक अभिनेत्री, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. फेमिना मिस इंडिया 2018 प्रतियोगिता में जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने के बाद उनके करियर को एक बड़ा बढ़ावा मिला, जहां वह फाइनलिस्ट के रूप में उभरीं. इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद, उन्होंने फिल्मों और डिजिटल प्रोजेक्ट्स में कदम रखने से पहले कई मॉडलिंग असाइनमेंट पर काम किया. समरीन ZEE5 की वेब सीरीज नेल पॉलिश में नजर आ चुकी हैं और साथ ही 83 और सरदार जी 2 जैसी फिल्मों का भी हिस्सा रही हैं. एक्टिंग के अलावा, वह जुबिन नौटियाल, बादशाह और गुरु रंधावा जैसे लोकप्रिय गायकों के साथ कई संगीत वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं. 

दोनों की डेटिंग की अफवाहें 

आईपीएल 2026 में अर्शदीप सिंह और समरीन कौर को लेकर अटकलें तेज हुईं. स्नैपचैट पर एक वायरल पोस्ट के बाद अफवाहें फैलने लगीं, जिसमें क्रिकेटर को एक महिला का हाथ पकड़े हुए दिखाया गया था, जिसे प्रशंसकों ने समरीन कौर माना. इंटरनेट यूजर्स ने वायरल तस्वीरों में दिख रहे टैटू, एक्सेसरीज और कपड़ों की तुलना समरीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट की गई तस्वीरों से करके अफवाहों को और हवा दी. समरीन को पंजाब किंग्स के कई मैचों में देखे जाने के बाद उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई. उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ टीम का मैच देखा और बाद में चंडीगढ़ में मैचों के दौरान पंजाब किंग्स का हौसला बढ़ाते हुए नजर आईं.

Tags: arshdeep singhCricketsamreen kaur
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