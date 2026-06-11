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द्रविड़ का बेटा, लेकिन सफर अपना… अन्वय की मेहनत लाई रंग, टीम इंडिया में सेलेक्शन, बड़ा भाई भी क्रिकेटर

राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ का भारत अंडर-19 टीम में चयन हो गया है. जूनियर क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें यह बड़ा मौका मिला है. आइए जानते हैं अन्वय की मेहनत, संघर्ष और बड़े भाई समित द्रविड़ के क्रिकेट सफर के बारे में.

By: Satyam Sengar | Published: June 11, 2026 7:37:08 PM IST

अन्वय ने सेलेक्शन के लिए नहीं लिया पापा के नाम का सहारा.
अन्वय ने सेलेक्शन के लिए नहीं लिया पापा के नाम का सहारा.


Rahul Dravid Son: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के घर से एक बड़ी खुशखबरी आई है. उनके छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ (Anway Dravid) का चयन भारत की अंडर-19 टीम में हुआ है. श्रीलंका दौरे के लिए चुनी गई टीम में जगह मिलने के बाद अन्वय चर्चा में हैं. क्रिकेट फैंस भी यह जानने के लिए उत्साहित हैं कि आखिर राहुल द्रविड़ का छोटा बेटा कौन है और क्रिकेट में उसने अब तक क्या हासिल किया है. उनके बड़े भाई भी क्रिकेट में पहचान बना रहे हैं.

अन्वय एक विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं और पिछले कुछ सालों से कर्नाटक के जूनियर क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. राहुल द्रविड़ के बेटे होने की वजह से उन पर हमेशा लोगों की नजर रही, लेकिन उन्होंने कभी अपने पिता के नाम का सहारा नहीं लिया. उन्होंने मैदान पर रन बनाकर और शानदार विकेटकीपिंग करके अपनी अलग पहचान बनाई है. इसी मेहनत का नतीजा है कि अब उन्हें भारत की अंडर-19 टीम में मौका मिला है.

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मेहनत रंग लाई, अब मिला बड़ा मौका

अन्वय का सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा. उन्होंने उम्र वर्ग क्रिकेट में लगातार मेहनत की और एक-एक कदम आगे बढ़े. उन्होंने विनू मांकड़ ट्रॉफी में कर्नाटक अंडर-19 टीम की कप्तानी भी की थी. इसके अलावा विजय मर्चेंट ट्रॉफी में भी उनका बल्ला खूब चला. लगातार अच्छे प्रदर्शन की बदौलत चयनकर्ताओं का भरोसा जीता और आखिरकार भारतीय अंडर-19 टीम में जगह बना ली.

बड़े भाई समित भी क्रिकेट में बना रहे पहचान

अन्वय के बड़े भाई समित द्रविड़ भी क्रिकेट खेलते हैं और कर्नाटक के लिए कई टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं. समित एक ऑलराउंडर हैं और उन्हें भी भविष्य का अच्छा खिलाड़ी माना जाता है. भविष्य में उनका भी सेलेक्शन हो सकता है. ऐसे में क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि आने वाले समय में राहुल द्रविड़ के दोनों बेटे भारतीय क्रिकेट में बड़ा नाम कमा सकते हैं. फिलहाल अन्वय का अंडर-19 टीम में चयन उनके करियर का सबसे बड़ा और यादगार पल बन गया है.

Tags: Rahul Dravid
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