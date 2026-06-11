द्रविड़ का बेटा, लेकिन सफर अपना… अन्वय की मेहनत लाई रंग, टीम इंडिया में सेलेक्शन, बड़ा भाई भी क्रिकेटर

अन्वय एक विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं और पिछले कुछ सालों से कर्नाटक के जूनियर क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. राहुल द्रविड़ के बेटे होने की वजह से उन पर हमेशा लोगों की नजर रही, लेकिन उन्होंने कभी अपने पिता के नाम का सहारा नहीं लिया. उन्होंने मैदान पर रन बनाकर और शानदार विकेटकीपिंग करके अपनी अलग पहचान बनाई है. इसी मेहनत का नतीजा है कि अब उन्हें भारत की अंडर-19 टीम में मौका मिला है.
मेहनत रंग लाई, अब मिला बड़ा मौका
अन्वय का सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा. उन्होंने उम्र वर्ग क्रिकेट में लगातार मेहनत की और एक-एक कदम आगे बढ़े. उन्होंने विनू मांकड़ ट्रॉफी में कर्नाटक अंडर-19 टीम की कप्तानी भी की थी. इसके अलावा विजय मर्चेंट ट्रॉफी में भी उनका बल्ला खूब चला. लगातार अच्छे प्रदर्शन की बदौलत चयनकर्ताओं का भरोसा जीता और आखिरकार भारतीय अंडर-19 टीम में जगह बना ली.