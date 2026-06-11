द्रविड़ का बेटा, लेकिन सफर अपना… अन्वय की मेहनत लाई रंग, टीम इंडिया में सेलेक्शन, बड़ा भाई भी क्रिकेटर

मेहनत रंग लाई, अब मिला बड़ा मौका

अन्वय का सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा. उन्होंने उम्र वर्ग क्रिकेट में लगातार मेहनत की और एक-एक कदम आगे बढ़े. उन्होंने विनू मांकड़ ट्रॉफी में कर्नाटक अंडर-19 टीम की कप्तानी भी की थी. इसके अलावा विजय मर्चेंट ट्रॉफी में भी उनका बल्ला खूब चला. लगातार अच्छे प्रदर्शन की बदौलत चयनकर्ताओं का भरोसा जीता और आखिरकार भारतीय अंडर-19 टीम में जगह बना ली.

बड़े भाई समित भी क्रिकेट में बना रहे पहचान

अन्वय के बड़े भाई समित द्रविड़ भी क्रिकेट खेलते हैं और कर्नाटक के लिए कई टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं. समित एक ऑलराउंडर हैं और उन्हें भी भविष्य का अच्छा खिलाड़ी माना जाता है. भविष्य में उनका भी सेलेक्शन हो सकता है. ऐसे में क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि आने वाले समय में राहुल द्रविड़ के दोनों बेटे भारतीय क्रिकेट में बड़ा नाम कमा सकते हैं. फिलहाल अन्वय का अंडर-19 टीम में चयन उनके करियर का सबसे बड़ा और यादगार पल बन गया है.