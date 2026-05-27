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RCB vs GT मैच में वायरल हुई अनुष्का शर्मा की रिंग, ऐसा क्या है इसमें खास? विराट कोहली के लिए प्रार्थना करती नजर आईं उनकी lady luck

RCB vs GT मैच में अनुष्का शर्मा को टीम की जीत के लिए प्रार्थना करते हुए देखा गया. मैच के दौरान प्रार्थना करते हुए अभिनेत्री की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 27, 2026 8:09:04 PM IST

वायरल  हुआ अनुष्का का मंत्र जाप काउंटर
वायरल  हुआ अनुष्का का मंत्र जाप काउंटर


Anushka Sharma Viral Ring: अनुष्का शर्मा मंगलवार को धर्मशाला में आयोजित रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच हुए आईपीएल 2026 क्वालीफायर मैच में शामिल हुईं थीं. इस दौरान अभिनेत्री को फ्लोरल टॉप और जींस पहने हुए देखा गया, जहां वह स्टैंड से अपने पति विराट कोहली की टीम का हौसला बढ़ा रही थीं.

अनुष्का के पूरे लुक में जो चीज सबसे ज्यादा वायरल हुई वो थी उनकी उंगली में दिख रही एक अंगूठी. दरअसल वो मंत्रजाप काउंटर था, जिससे अनुष्का लगतार मंत्र पढ़ती हुई प्रार्थना करती जा रही थीं. 

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वायरल  हुआ अनुष्का का मंत्र जाप काउंटर 

जहां एक ओर अनुष्का के स्टाइलिश और सिम्पल लुक की ऑनलाइन खूब तारीफ हुई, वहीं उनकी उंगली में मौजूद एक अनोखी एक्सेसरी ने दर्शकों के बीच उत्सुकता जगा दी. अनुष्का को उनके पति विराट कोहली की टीम की जीत के लिए प्रार्थना करते हुए देखा गया. मैच के दौरान प्रार्थना करते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. X पर साझा की गई एक ऐसी ही पोस्ट में, यूजर नायसा ने पूछा, “अनुष्का शर्मा ने अपनी उंगली में क्या पहना है?”  इस प्रश्न के उत्तर में xAI द्वारा निर्मित एक AI सहायक, ग्रोक ने प्रतिक्रिया दी. चैटबॉट ने कहा, “यह एक डिजिटल टैली काउंटर रिंग है, जिसे जैप काउंटर या प्रेयर काउंटर रिंग भी कहा जाता है.”

फाइनल में पहुंची RCB 

आईपीएल क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटन्स को हराने के बाद, विराट कोहली और उनकी टीम अब आईपीएल 2026 के फाइनल में खेलने के लिए तैयार हैं. सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले एलिमिनेटर मैच का विजेता क्वालीफायर 2 में पहुंचेगा. इसके बाद शुक्रवार को गुजरात टाइटन्स का मुकाबला उस एलिमिनेटर के विजेता से होगा. क्वालीफायर 2 जीतने वाली टीम फाइनल में आरसीबी की प्रतिद्वंदी बनेगी. 

Tags: Anushka sharmaiplRCBvirat kohli
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