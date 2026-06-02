कौन हैं माविका नायक? अनुष्का शर्मा के साथ स्टेडियम में आईं नजर, फाइनल के बाद विराट कोहली को भी लगाया गले

Who is Mavika Nayak: आईपीएल 2026 फाइनल में जहां सभी की नजरें खिलाड़ियों पर थीं, वहीं एक महिला ने भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं. यह महिला थीं माविका नायक. मैच के दौरान माविका को अनुष्का शर्मा के साथ स्टेडियम में बैठे देखा गया. इसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो वह विराट कोहली को गले लगाती हुई भी नजर आईं. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि आखिर ये महिला हैं कौन?

फाइनल के कई वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुईं. इनमें माविका नायक कई बार कैमरे में कैद हुईं. खास बात यह रही कि वह पूरे मैच के दौरान अनुष्का शर्मा के साथ दिखाई दीं. इसके बाद लोगों की दिलचस्पी उनके बारे में जानने में और बढ़ गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, माविका नायक विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की करीबी दोस्तों में से एक हैं. वह अक्सर उनके खास प्रोग्राम और खास मौकों पर नजर आती हैं.

हालांकि वह खुद लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं और सोशल मीडिया पर भी ज्यादा सक्रिय नहीं रहतीं. आईपीएल फाइनल के बाद जब उन्होंने विराट कोहली को जीत की बधाई देते हुए गले लगाया, तो यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. इसके बाद हजारों लोगों ने इंटरनेट पर उनके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया. एक तरफ विराट कोहली की टीम की जीत की चर्चा हो रही थी, तो दूसरी तरफ माविका नायक का नाम भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा. अब क्रिकेट फैंस लगातार उनके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रही इतनी चर्चा?

असल में माविका नायक कोई फिल्म स्टार, क्रिकेटर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हैं. यही वजह है कि जब लोग उन्हें अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के साथ देख रहे थे तो उनके मन में सवाल उठना स्वाभाविक था. फिलहाल माविका नायक अपनी निजी जिंदगी को काफी प्राइवेट रखती हैं और उनके बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है. लेकिन आईपीएल 2026 फाइनल में उनकी मौजूदगी ने उन्हें रातोंरात चर्चा का विषय बना दिया है.