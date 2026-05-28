वैभव सूर्यवंशी ने पहले से तय कर लिया था? सनराइजर्स हैदराबाद को ठोकना ही है, अनिल कुंबले का बयान

Anil Kumble on Vaibhav Sooryavanshi: पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी की जमकर सराहना की है. उन्होंने कहा कि पूरे सीजन में सबसे खास बात यह रही कि वैभव ने कभी दबाव महसूस नहीं किया. आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उनकी विस्फोटक पारी ने सभी को प्रभावित किया. राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने केवल 29 गेंदों में 97 रन बनाए. उनकी इस शानदार पारी की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने बड़ा स्कोर खड़ा किया और 47 रन से मुकाबला जीत लिया.

इस जीत के साथ टीम क्वालीफायर-2 में पहुंच गई, जहां उसका सामना गुजरात टाइटंस से होगा. यह मुकाबला आईपीएल 2022 फाइनल की याद भी ताजा करेगा. अनिल कुंबले ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. कप्तान पैट कमिंस और उनकी टीम ने अलग-अलग रणनीतियां अपनाईं, लेकिन वैभव के आक्रामक खेल के सामने सभी योजनाएं फेल हो गईं. कुंबले ने कहा कि इतनी कम उम्र में नॉकआउट मुकाबले में इस तरह की पारी खेलना बेहद असाधारण है.

वैभव ने 16 गेंदों में जड़ा था अर्धशतक

वैभव ने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और सुरेश रैना के आईपीएल प्लेऑफ में सबसे तेज फिफ्टी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. अनिल कुंबले का मानना है कि राजस्थान रॉयल्स इस समय शानदार फॉर्म में है. टीम लगातार तीन बड़ी जीत दर्ज कर चुकी है, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी मजबूत टीमें शामिल हैं.

वैभव ऑरेंज कैप होल्डर हैं

उन्होंने कहा कि गुजरात टाइटंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती वैभव सूर्यवंशी को रोकना होगी. वैभव इस समय ऑरेंज कैप होल्डर हैं, जो उनके बेहतरीन प्रदर्शन को दर्शाता है. कुंबले के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स का आत्मविश्वास काफी मजबूत है और टीम को पूरा भरोसा है कि वह फाइनल में जगह बना सकती है.

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