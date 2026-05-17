टूटा जबड़ा, चेहरे पर पट्टी… लेकिन दिल में टीम इंडिया के लिए जुनून, भारतीय क्रिकेटर का वो दर्द भरा स्पेल

Anil Kumble Jaw Broken Story: अनिल कुंबले भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे साहसी खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. वजह उनके कारनामे… देश के लिए उनका ऐसा समर्पण था जो कि कम ही खिलाड़ियों में देखने को मिलता है. आज कल के खिलाड़ी थोड़ी सी चोट के बाद महीनों तक क्रिकेट से दूर रहते हैं. लेकिन अनिल ने साल 2002 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एंटीगा टेस्ट मैच में उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, वह आज भी क्रिकेट फैंस को प्रेरित करती है. यह घटना केवल एक मैच की कहानी नहीं, बल्कि साहस का उदाहरण है.

दरअसल, बात है साल 2002 की जब भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहा था. मैच के दौरान भारत की बल्लेबाजी चल रही थी. उसी समय वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज मेरविन डिलोन ने एक खतरनाक बाउंसर फेंकी, जो सीधे कुंबले के जबड़े पर जाकर लगी. चोट इतनी गंभीर थी कि उनके मुंह से खून निकलने लगा. बाद में डॉक्टरों ने जांच में बताया कि उनका जबड़ा टूट चुका है. ज्यादातर समय में कोई भी खिलाड़ी ऐसी स्थिति में मैदान छोड़ देता, लेकिन कुंबले ने हार नहीं मानी.

दर्द के बावजूद मैदान में वापसी

गंभीर चोट लगने के बाद भी कुंबले ने टीम का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया. जब वेस्टइंडीज की पारी शुरू हुई, तब वह चेहरे पर मोटी पट्टी बांधकर मैदान में लौटे. दर्द और परेशानी के बावजूद उन्होंने पूरे 14 ओवर गेंदबाजी की. उनकी यह हिम्मत देखकर दर्शक और क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैरान रह गए. इस शानदार स्पेल का सबसे यादगार पल तब आया, जब कुंबले ने महान बल्लेबाज ब्रायन लारा को आउट किया.

अनिल की बहादुरी ने जीता दिल

उन्होंने लारा को एलबीडब्ल्यू करके भारत को बड़ी सफलता दिलाई. टूटे जबड़े के साथ लिया गया यह विकेट क्रिकेट इतिहास के सबसे प्रेरणादायक पलों में शामिल हो गया. भले ही मैच ड्रॉ रहा, लेकिन अनिल कुंबले की बहादुरी ने दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीत लिया. उनकी यह कहानी सिखाती है कि सच्चा खिलाड़ी वही होता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता.