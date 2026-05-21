ICC का वो नियम, जिससे KKR को लगा तगड़ा झटका, स्टार प्लेयर 7 दिन तक नहीं खेल पाएगा मैच

नई दिल्ली. अंगकृष रघुवंशी (Angkrish Raghuvanshi) कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल 2026 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, बुधवार रात मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए अहम मुकाबले में चोटिल हो गए. यह मैच ईडन गार्डन्स में खेला गया. मैच के 11वें ओवर में रघुवंशी, मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज़ तिलक वर्मा का कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान उनकी टक्कर केकेआर के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती से हो गई.

टक्कर के बाद वरुण चक्रवर्ती गेंद को पूरी तरह पकड़ नहीं सके और कैच छूट गया. घटना के बाद वह काफी निराश दिखाई दिए. शुरुआत में अंगकृष रघुवंशी मैदान पर बने रहे और विकेटकीपिंग करते रहे, लेकिन 14वें ओवर में उन्हें इलाज के लिए मैदान छोड़ना पड़ा. इसके बाद युवा खिलाड़ी तेजस्वी सिंह ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली और अपना आईपीएल डेब्यू किया.

कन्कशन सब्स्टीट्यूट पर शुरू हुआ विवाद

मैच के दौरान पहले यह जानकारी सामने आई कि अंगकृष रघुवंशी को कन्कशन हुआ है और उनकी जगह रामनदीप सिंह को टीम में शामिल किया गया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. आईपीएल नियमों के अनुसार, कन्कशन सब्स्टीट्यूट उसी तरह का खिलाड़ी होना चाहिए, ताकि किसी टीम को अतिरिक्त मदद न मिले. जबकि रामनदीप सिंह एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जबकि अंगकृष रघुवंशी मुख्य रूप से विकेटकीपर-बल्लेबाज़ हैं.

क्या कहता है आईसीसी का नियम?

बाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट हटाकर साफ किया कि तेजस्वी सिंह ही आधिकारिक रिप्लेसमेंट थे. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अंगकृष रघुवंशी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अगले मुकाबले में खेल पाएंगे. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नियमों के अनुसार, कन्कशन से पीड़ित खिलाड़ी को कम से कम सात दिन का आराम देना चाहिए. हालांकि, आईपीएल में ऐसा कोई अनिवार्य नियम लागू नहीं है. अंगकृष रघुवंशी इस सीजन में शानदार फॉर्म में रहे हैं. उन्होंने 12 पारियों में 422 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 146.52 रहा है. ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उनका फिट रहना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.