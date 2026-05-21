ICC का वो नियम, जिससे KKR को लगा तगड़ा झटका, स्टार प्लेयर 7 दिन तक नहीं खेल पाएगा मैच

नई दिल्ली. अंगकृष रघुवंशी (Angkrish Raghuvanshi) कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल 2026 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, बुधवार रात मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए अहम मुकाबले में चोटिल हो गए. यह मैच ईडन गार्डन्स में खेला गया. मैच के 11वें ओवर में रघुवंशी, मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज़ तिलक वर्मा का कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान उनकी टक्कर केकेआर के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती से हो गई.
टक्कर के बाद वरुण चक्रवर्ती गेंद को पूरी तरह पकड़ नहीं सके और कैच छूट गया. घटना के बाद वह काफी निराश दिखाई दिए. शुरुआत में अंगकृष रघुवंशी मैदान पर बने रहे और विकेटकीपिंग करते रहे, लेकिन 14वें ओवर में उन्हें इलाज के लिए मैदान छोड़ना पड़ा. इसके बाद युवा खिलाड़ी तेजस्वी सिंह ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली और अपना आईपीएल डेब्यू किया.