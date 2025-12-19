Indigo फ्लाइट हुई कैंसिल, छूटा SRH का ट्रायल; कैसे धोनी के इस मंत्र ने अमित को दिलाया IPL कॉन्ट्रैक्ट?

झारखंड के अमित कुमार की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल है जो अभावों के बावजूद अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ते. हाल ही में IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने उन्हें 30 लाख रुपये में साइन किया है.

किस्मत और भरोसा

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद अमित को SRH ने ट्रायल के लिए बुलाया था, लेकिन देश भर में फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण वे वहां नहीं पहुंच सके. उस समय लगा कि करियर का सबसे बड़ा मौका हाथ से निकल गया. लेकिन SRH की नजर उन पर काफी समय से थी, इसलिए ट्रायल न दे पाने के बावजूद टीम ने उन पर भरोसा जताया. ऑक्शन के दौरान टीम ने रवि बिश्नोई के लिए 7 करोड़ तक की बोली लगाई थी, लेकिन उन्हें न पा सकने के बाद अमित को टीम में शामिल करना उनके लिए एक बड़ा फैसला रहा.

भावुक कर देने वाली सफलता

जब ऑक्शन में अमित का नाम काफी देर तक नहीं आया, तो उन्होंने हताशा में लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी थी. उनके रूम-मेट शुभ शर्मा ने दौड़कर उन्हें खुशखबरी दी. अमित के पिता, जो बिहार के हमीरपुर जिले में खेती-किसानी करते हैं, वीडियो कॉल पर बात करते हुए भावुक हो गए. अमित कहते हैं, “मेरे पिता मेरे सामने कभी नहीं रोए, लेकिन उस दिन उनकी आवाज भर्रा गई थी.”

ग्राउंड्समैन से क्रिकेटर तक का संघर्ष

अमित का सफर आसान नहीं रहा. 2011 वर्ल्ड कप जीत के बाद क्रिकेटर बनने का सपना देखने वाले अमित ने रांची आकर एक एकेडमी जॉइन की. क्रिकेट के खर्चे निकालने के लिए वह ग्राउंड्समैन की मदद करते थे, मैट बिछाते थे और जिला मैचों के लिए पिच तैयार करते थे, जिससे उन्हें रोजाना 200 रुपये मिलते थे.

दिग्गजों की नजर में अमित

अमित सालों से रांची में नेट बॉलर के तौर पर सक्रिय रहे हैं और कई इंटरनेशनल स्टार्स उनकी गेंदबाजी के कायल हैं:

ग्लेन मैक्सवेल: 2017 में रांची टी20 के दौरान अमित की लेगस्पिन से काफी प्रभावित हुए.

केशव महाराज: उन्होंने अमित की गति और टर्न की तारीफ करते हुए कड़ी मेहनत जारी रखने को कहा.

दिनेश कार्तिक: RCB के ट्रायल के दौरान कार्तिक ने उनके माइंडसेट पर काफी समय बिताया.

एमएस धोनी का गुरुमंत्र

रांची में प्रैक्टिस के दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने अमित को एक खास सलाह दी थी जिसने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया; “सबने तुम्हें बताया होगा कि तुम एक अच्छे बॉलर हो. तुम्हें बस यह याद रखना है कि तुम्हारी ताकत क्या है और वह प्रक्रिया (Process) क्या है जो तुम्हें यहाँ तक लाई है. उसे फॉलो करो, सब ठीक हो जाएगा.”

अमित की गेंदबाजी

झारखंड के अनुभवी स्पिनर शाहबाज़ नदीम अमित को एक ‘दुर्लभ’ गेंदबाज मानते हैं। उनके अनुसार:

अमित की ग्रिप अनोखी है और वह तेज गति से गेंद फेंकते हैं.

उनकी गूगली को समझना बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल है.

उनके पास एक बेहतरीन व्हाइट-बॉल बॉलर बनने के सारे गुण मौजूद हैं.

