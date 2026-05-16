चेन्नई के खिलाफ लिए 3 विकेट, आकाश सिंह ने पर्ची दिखाकर मनाया जश्न, अब संजीव गोयनका ने….

Akash Singh: इंडियन प्रीमियर लीग में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है. 15 मई को हुए मैच में आकाश सिंह ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इंडियन प्रीमियर लीग में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है. 15 मई को हुए मैच में आकाश सिंह ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. लखनऊ सुपरजायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने युवा तेज गेंदबाज की खुलकर तारीफ की और उनके अनोखे जश्न को भी सराहा. आकाश सिंह ने मैच में चार ओवर में केवल 26 रन देकर तीन महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए.

उन्होंने शुरुआत में ही चेन्नई के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन को आउट कर विरोधी टीम को बड़ा झटका दिया. इसके बाद उन्होंने उर्विल पटेल का विकेट लेकर अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन पूरा किया. मैच के दौरान आकाश सिंह का जश्न भी खूब चर्चा में रहा. विकेट लेने के बाद उन्होंने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली, जिस पर लिखा था, “अक्की ऑन फायर – आकाश को पता है कि टी-20 क्रिकेट में विकेट कैसे लिए जाते हैं.” उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और क्रिकेट फैंस ने इसे काफी पसंद किया.

संजीव गोयनका ने क्या कहा?

संजीव गोयनका ने सोशल मीडिया पर आकाश की तारीफ करते हुए लिखा कि उन्होंने मैच में शानदार गेंदबाजी की और उनकी पर्ची ने सब कुछ साफ कर दिया. गोयनका ने कहा कि “आकाश ने दिखा दिया कि टी-20 मुकाबलों में विकेट कैसे हासिल किए जाते हैं.” आकाश सिंह भले ही अपने साथी गेंदबाज मयंक यादव जैसी तेज रफ्तार से गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन उनकी सटीक लाइन और स्विंग ने चेन्नई के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. उन्होंने लगातार चार ओवर फेंककर बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा.

शिवम दुबे ने दिलाई चेन्नई को मजबूती

चेन्नई की टीम शुरुआती झटकों के बाद संघर्ष करती नजर आई. हालांकि, कार्तिक शर्मा ने पारी को संभालने की कोशिश की. बाद में शिवम ने 16 गेंदों में तेज 32 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. कठिन पिच पर यह स्कोर लखनऊ के लिए चुनौतीपूर्ण माना गया.