Akash Deep Marriage: कौन है ये महिला? जिसके साथ ठुमके लगा रहे आकाशदीप, तेजी से वायरल हुआ वीडियो

भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम

वहीं शिल्पी राघवानी भोजपुरी इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो और फिल्मों में काम किया है. अपनी शानदार अदाकारी, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस की बदौलत उन्होंने बड़ी संख्या में फैंस बनाए हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है और उनके वीडियो अक्सर चर्चा में रहते हैं.

लगातार चर्चा में

आकाश दीप और शिल्पी राघवानी का यह वीडियो अब लोगों के बीच बातचीत का विषय बन गया है. फैंस दोनों की डांस स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं. खेल और मनोरंजन जगत के दो चर्चित चेहरों को एक साथ देखकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है, जिसके चलते यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.