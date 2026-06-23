Akash Deep Marriage: कौन है ये महिला? जिसके साथ ठुमके लगा रहे आकाशदीप, तेजी से वायरल हुआ वीडियो

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भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाश दीप इन दिनों अपनी शादी में व्यस्त हैं. आकाशदीप मैदान के बाहर एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में वह भोजपुरी अभिनेत्री शिल्पी राघवानी के साथ दिखाई दे रहे हैं. दोनों एक लोकप्रिय भोजपुरी गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद फैंस लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसे खूब शेयर कर रहे हैं.
आकाश दीप को आमतौर पर क्रिकेट मैदान पर उनकी तेज गेंदबाजी के लिए जाना जाता है. हालांकि इस बार वह अपने खेल की वजह से नहीं, बल्कि एक मनोरंजन से जुड़े वीडियो के कारण सुर्खियों में हैं. वीडियो में उनका अलग अंदाज देखने को मिल रहा है, जिसे क्रिकेट प्रेमी भी काफी पसंद कर रहे हैं. यही कारण है कि यह क्लिप इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.
भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम
वहीं शिल्पी राघवानी भोजपुरी इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो और फिल्मों में काम किया है. अपनी शानदार अदाकारी, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस की बदौलत उन्होंने बड़ी संख्या में फैंस बनाए हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है और उनके वीडियो अक्सर चर्चा में रहते हैं.
लगातार चर्चा में
आकाश दीप और शिल्पी राघवानी का यह वीडियो अब लोगों के बीच बातचीत का विषय बन गया है. फैंस दोनों की डांस स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं. खेल और मनोरंजन जगत के दो चर्चित चेहरों को एक साथ देखकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है, जिसके चलते यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.