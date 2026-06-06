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India T20 Team: ‘आसान नहीं था, सूर्या से मेरी बात भी हुई… ‘सेलेक्शन के दौरान भावुक हुए अजीत अगरकर

सूर्यकुमार यादव को भारतीय टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है और श्रेयस अय्यर को नया कप्तान बनाया गया है. खराब फॉर्म के कारण लिया गया यह फैसला भारतीय क्रिकेट में एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है.

By: Satyam Sengar | Published: June 6, 2026 3:15:47 PM IST

सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम में नहीं मिला मौका.
सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम में नहीं मिला मौका.


भारतीय क्रिकेट में बड़ा बदलाव हो गया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को चैंपियन बनाने वाले सूर्यकुमार यादव अब भारतीय टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं. वर्ल्ड कप जीतने के कुछ ही महीनों बाद उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया है. इतना ही नहीं, इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भी उनका चयन नहीं हुआ है. एशियन गेम्स की टीम में भी उन्हें जगह नहीं मिली. अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने श्रेयस अय्यर को टी20 टीम की कमान सौंप दी है. इससे साफ है कि टीम मैनेजमेंट अब नए खिलाड़ियों और नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है.

दरअसल, पिछले कुछ समय से सूर्यकुमार यादव का बल्ला पहले जैसा नहीं चल रहा था. जनवरी 2025 से मार्च 2026 के बीच उन्होंने 35 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, लेकिन सिर्फ 702 रन ही बना सके. उनका औसत भी करीब 26 का रहा, जो उनके स्तर के खिलाड़ी के हिसाब से काफी कम माना जाता है. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने बताया कि यह फैसला लेना आसान नहीं था. उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार से इस बारे में बात भी हुई थी. लेकिन टीम के भविष्य और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए चयनकर्ताओं ने यह फैसला लिया.

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कप्तानी मिलने के बाद फीका पड़ा प्रदर्शन

सूर्यकुमार यादव जब जुलाई 2024 में टी20 कप्तान बने थे, तब उनसे काफी उम्मीदें थीं. लेकिन कप्तान बनने के बाद उनका प्रदर्शन लगातार नीचे जाता गया. इस दौरान उन्होंने छह अर्धशतक लगाए, लेकिन चार बार बिना खाता खोले भी आउट हुए. इसके उलट कप्तान बनने से पहले उनका रिकॉर्ड शानदार था. वह बड़े-बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख बदल देते थे और उनका औसत भी 43 से ज्यादा था. यही वजह है कि उनकी हालिया फॉर्म ने चयनकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया.

वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान को मिला बड़ा झटका

हालांकि, सूर्यकुमार यादव की उपलब्धियां किसी से छिपी नहीं हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने 2025 एशिया कप और 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीता. वह भारत की कई बड़ी जीतों का अहम हिस्सा भी रहे हैं. अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी फॉर्म वापस हासिल करने और टीम इंडिया में दोबारा जगह बनाने की होगी. वहीं श्रेयस अय्यर के सामने टी20 टीम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होगी. क्रिकेट फैंस की नजरें अब दोनों खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी.

Tags: ajit agarkarSURYAKUMAR YADAV
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