अजीत अगरकर फिर से सवालों के घेरे में, सिर्फ IPL में अच्छा खेलने वालों को मौका दे रहा, क्रिकेटर ने लगाई लताड़

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) की अगुवाई वाली चयन समिति पर ये सवाल उठ रहे हैं कि अब टेस्ट टीम में जगह पाने के लिए आईपीएल में अच्छा खेलना ज्यादा जरूरी हो गया है, जबकि घरेलू क्रिकेट को उतना महत्व नहीं मिल रहा. इसी मुद्दे पर पूर्व मुंबई क्रिकेटर और 82 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके सिद्धेश लाड ने अपनी बात एक इंटरव्यू में कही. वह अजीत अगरकर से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं.

लाड का कहना है कि पहले रणजी ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सीधे भारतीय टीम में मौका मिलता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं. उनका मानना है कि घरेलू क्रिकेट की अहमियत धीरे-धीरे कम होती जा रही है, जो खिलाड़ियों के लिए सही संदेश नहीं है.

घरेलू क्रिकेट बनाम आईपीएल का असर

लाड ने जम्मू-कश्मीर के गेंदबाज औकिब नबी का उदाहरण दिया. उन्होंने बताया कि नबी ने पिछले दो सीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. 2024-25 की रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 44 विकेट लिए और उसके बाद अगले सीजन में 60 विकेट लेकर अपनी टीम के लिए शानदार योगदान दिया. इसके बावजूद उन्हें भारतीय टीम में जगह नहीं मिली.

लाड ने और क्या कहा?

लाड ने कहा कि अब कई युवा खिलाड़ी ऐसा सोचने लगे हैं कि अगर आईपीएल में कुछ मैच अच्छे खेल लिए जाएं, तो टीम इंडिया में जगह मिल सकती है. वहीं दूसरी तरफ पूरे घरेलू सीजन में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी चयन की गारंटी नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि इससे युवा खिलाड़ियों का ध्यान अब टी20 लीग की तरफ ज्यादा जा रहा है, क्योंकि वहां अच्छा खेलने से आईपीएल और फिर भारतीय टीम तक पहुंचने का रास्ता आसान लगने लगा है. लाड का मानना है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो घरेलू क्रिकेट की अहमियत और भी कम हो सकती है.