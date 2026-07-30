Home > क्रिकेट > करोड़ो की संपत्ति, लग्जरी कारें और आलीशान घर…जानिए कितने अमीर हैं अजिंक्य रहाणे

करोड़ो की संपत्ति, लग्जरी कारें और आलीशान घर…जानिए कितने अमीर हैं अजिंक्य रहाणे

Ajinkya Rahane Net Worth: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है. लगभग 80 करोड़ रुपये की अनुमानित नेटवर्थ रखने वाले रहाणे ने क्रिकेट, आईपीएल और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए करोड़ों की संपत्ति बनाई. मुंबई में उनका आलीशान घर और लग्जरी कारों का शानदार कलेक्शन उनकी समृद्ध लाइफस्टाइल को दर्शाता है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 30, 2026 5:00:16 PM IST

संन्यास के बाद चर्चा में रहाणे की नेटवर्थ
संन्यास के बाद चर्चा में रहाणे की नेटवर्थ


Ajinkya Rahane Net Worth: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार को सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भावुक संदेश साझा करते हुए उन्होंने लिखा, “Thank you for all the love and support over the years. Forever grateful.” इस संदेश के साथ रहाणे ने अपने लंबे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर को विराम दे दिया. मैदान पर अपनी शांत बल्लेबाजी, मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभालने की क्षमता और यादगार पारियों के लिए पहचाने जाने वाले रहाणे अब क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. हालांकि क्रिकेट से विदाई के बाद भी उनकी चर्चा उनकी शानदार संपत्ति, लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगे कार कलेक्शन को लेकर हो रही है.

करीब 80 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के मालिक हैं रहाणे

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अजिंक्य रहाणे की कुल अनुमानित संपत्ति करीब 80 करोड़ रुपये है. इस संपत्ति का बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से हुई कमाई से बना है. इसके अलावा उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी आय अर्जित की. वर्षों तक भारतीय क्रिकेट के प्रमुख बल्लेबाजों में शामिल रहने के कारण रहाणे ने खेल के साथ-साथ व्यावसायिक दुनिया में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई.

You Might Be Interested In

BCCI कॉन्ट्रैक्ट और IPL से हुई मोटी कमाई

अजिंक्य रहाणे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बी-ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा रहे, जिसके तहत उन्हें सालाना 3 करोड़ रुपये मिलते थे. आईपीएल में भी रहाणे कई फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे और उन्हें हर सीजन में अच्छी कीमत मिली. पिछले आईपीएल सीजन में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की कप्तानी की थी और उन्हें 1.5 करोड़ रुपये में टीम ने अपने साथ जोड़ा था. वहीं आईपीएल 2016-17 और 2017-18 के दौरान उनकी कीमत सबसे ज्यादा रही, जब फ्रेंचाइजी ने उन्हें 8 करोड़ से 9.5 करोड़ रुपये तक में खरीदा था.

ब्रांड एंडोर्समेंट से भी हुई करोड़ों की कमाई

क्रिकेट के अलावा अजिंक्य रहाणे कई प्रतिष्ठित कंपनियों के ब्रांड एंबेसडर भी रहे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने Nike, CEAT, Boost, ELSA Corp और IDFC FIRST Bank जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए विज्ञापन किए. हालांकि उनकी एंडोर्समेंट फीस का आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार एक ब्रांड एंडोर्समेंट से उनकी कमाई लगभग 1 करोड़ रुपये तक मानी जाती है.

लग्जरी कारों का शानदार कलेक्शन

अजिंक्य रहाणे को महंगी और प्रीमियम कारों का भी खास शौक है. उनके गैराज में कई लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं. उनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज-मेबैक GLS 600 SUV, BMW 6 Series GT, ऑडी Q5 और टोयोटा की प्रीमियम कारें शामिल हैं. इन गाड़ियों की कीमत करोड़ों रुपये में आंकी जाती है और ये उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक पेश करती हैं.

मुंबई में है करोड़ों का आलीशान घर

कारों के अलावा रहाणे के पास मुंबई में एक शानदार और आलीशान घर भी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके इस लग्जरी घर की अनुमानित कीमत करीब 20 करोड़ रुपये बताई जाती है. मुंबई के पॉश इलाके में स्थित यह घर आधुनिक सुविधाओं से लैस है और उनकी कुल संपत्ति का अहम हिस्सा माना जाता है.

क्रिकेट करियर को भावुक अंदाज में कहा अलविदा

38 वर्षीय अजिंक्य रहाणे ने अपने करियर में टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया. अपने संयमित स्वभाव और जिम्मेदार बल्लेबाजी के कारण उन्होंने भारतीय क्रिकेट में अलग पहचान बनाई. संन्यास की घोषणा के साथ उन्होंने अपने प्रशंसकों, साथियों और समर्थकों का आभार व्यक्त किया. उनका संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और क्रिकेट जगत की कई हस्तियों ने उन्हें शानदार करियर के लिए शुभकामनाएं दीं.

Tags: ajinkya rahane net worth
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

तलाक के सालों बाद राजा चौधरी ने बताया क्यों कस्टडी...

July 29, 2026

5 एक्टर्स, जिन्होंने पर्दे पर निभाया गुरु का किरदार

July 29, 2026

2026 में किस IPL फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा?...

July 29, 2026

मानसून में कौन से फल खाने अच्छे होते हैं?

July 29, 2026

संजय दत्त की बेस्ट 6 फिल्में

July 29, 2026

कौन हैं आदर्श बाल विद्यालय की शिक्षिका प्रसन्ना बिष्ट?

July 29, 2026
करोड़ो की संपत्ति, लग्जरी कारें और आलीशान घर…जानिए कितने अमीर हैं अजिंक्य रहाणे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

करोड़ो की संपत्ति, लग्जरी कारें और आलीशान घर…जानिए कितने अमीर हैं अजिंक्य रहाणे
करोड़ो की संपत्ति, लग्जरी कारें और आलीशान घर…जानिए कितने अमीर हैं अजिंक्य रहाणे
करोड़ो की संपत्ति, लग्जरी कारें और आलीशान घर…जानिए कितने अमीर हैं अजिंक्य रहाणे
करोड़ो की संपत्ति, लग्जरी कारें और आलीशान घर…जानिए कितने अमीर हैं अजिंक्य रहाणे