अफगानिस्तान की वूमेंस टीम खेलेगी टूर्नामेंट, तालिबानियों के कारण छोड़ा था देश, ECB ने दिया मौका

Afghanistan Women’s Cricket Team: इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) 22 जून से एक खास टूर कराने जा रहा है, जिसमें अफगानिस्तान की शरणार्थी महिला क्रिकेट टीम शामिल होगी. इस टूर में टी20 मैच और ट्रेनिंग सेशन होंगे. यह पूरा कार्यक्रम मेलबर्न (एमसीसी) और एमसीसी फाउंडेशन के साथ मिलकर किया जा रहा है. इस दौरान खिलाड़ी 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होने वाले आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भी देखेंगे.

यह टूर इसलिए खास है क्योंकि इसमें वही खिलाड़ी हैं जो पहले अफगानिस्तान की महिला क्रिकेट टीम में खेलती थीं. साल 2021 में जब तालिबान की सरकार आई, तब महिलाओं के खेल खेलने और बाहर निकलने पर कई रोक लग गई थी. इसके बाद ये खिलाड़ी अपने देश से बाहर चली गईं और अब ऑस्ट्रेलिया में रहकर क्रिकेट खेल रही हैं. इससे पहले भी जनवरी 2025 में इन खिलाड़ियों ने एक मैच खेला था, जो “क्रिकेट विदाउट बॉर्डर्स इलेवन” के खिलाफ था और उसे टीवी पर दिखाया गया था.

क्रिकेट खेलने का मौका मिला

ईसीबी का कहना है कि इस टूर का मकसद सिर्फ मैच कराना नहीं है, बल्कि इन खिलाड़ियों को अच्छा मौका देना भी है ताकि वे आगे बढ़ सकें. ईसीबी की बड़ी अधिकारी क्लेर कोन्नोर ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने बहुत मुश्किल समय देखा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने क्रिकेट नहीं छोड़ा और लगातार मेहनत करती रहीं.

हिम्मत और आगे बढ़ने की उम्मीद

क्लेयर कॉनर ने बताया कि “इट्स गेम ऑन” नाम की संस्था के साथ मिलकर खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा कार्यक्रम बनाया गया है. इसमें उन्हें अच्छे अनुभव मिलेंगे और वे वर्ल्ड कप फाइनल भी देख सकेंगी. इस काम में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मेल जोन्स की भी अहम भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि यह टूर एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों को आगे भी लगातार मौके मिलने चाहिए ताकि वे क्रिकेट में आगे बढ़ सकें.