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IND vs AFG: टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन पूरे… अफगानी बैटर ने कर दिया कमाल, भारत में आकर रचा इतिहास

भारत के खिलाफ मुल्लांपुर टेस्ट में रहमत शाह ने 1000 टेस्ट रन पूरे कर इतिहास रच दिया. वह ऐसा करने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. वहीं भारतीय डेब्यू स्पिनर मानव सुथार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट लिए.

By: Satyam Sengar | Published: June 7, 2026 6:12:18 PM IST

रहमत शाह ने भारत में आकर रचा इतिहास.
रहमत शाह ने भारत में आकर रचा इतिहास.


अफगानिस्तान के अनुभवी खिलाड़ी रहमत शाह ने भारत के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाले वह अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. यह उपलब्धि उन्होंने मुल्लांपुर में खेले जा रहे मैच के दूसरे दिन हासिल की. रहमत शाह ऐसे समय बल्लेबाजी करने आए थे जब अफगानिस्तान की टीम मुश्किल में थी. टीम के शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए थे और भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे.

लेकिन रहमत ने एक छोर संभालकर रखा और समझदारी से बल्लेबाजी की. दूसरे दिन के आखिरी सत्र में उन्होंने भारतीय स्पिनर मानव सुथार की गेंद पर फाइन लेग की तरफ चौका लगाया और अपने 1000 टेस्ट रन पूरे कर लिए. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि अफगानिस्तान ने 2018 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था. यानी बहुत कम समय में रहमत शाह ने यह बड़ा मुकाम हासिल कर लिया. फिलहाल वह टेस्ट क्रिकेट में अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं.

मुश्किल वक्त में टीम के लिए खड़े रहे रहमत

जब अफगानिस्तान का स्कोर 62 रन पर 3 विकेट था, तब रहमत शाह ने कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी के साथ मिलकर पारी संभालने की कोशिश की. दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 36 रन जोड़े. हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा और अफगानिस्तान की टीम ज्यादा बड़ी साझेदारी नहीं कर सकी. रहमत की यह पारी भले ही टीम को मजबूत स्थिति में नहीं पहुंचा सकी, लेकिन उनके 1000 टेस्ट रन पूरे होने से अफगान क्रिकेट को एक नया गर्व का पल जरूर मिला है.

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मानव सुथार ने भारत को दिलाई बढ़त

भारत की ओर से डेब्यू कर रहे युवा स्पिनर मानव सुथार ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने अपनी फिरकी से अफगान बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और तीन महत्वपूर्ण विकेट झटके. इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी 564/8 पर घोषित की थी. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान का स्कोर 113 रन पर 5 विकेट था. भारत अभी भी मैच में पूरी तरह मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, जबकि अफगानिस्तान को मुकाबले में बने रहने के लिए बड़ी साझेदारियों की जरूरत होगी.

Tags: IND vs AFG
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