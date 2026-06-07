IND vs AFG: टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन पूरे… अफगानी बैटर ने कर दिया कमाल, भारत में आकर रचा इतिहास

लेकिन रहमत ने एक छोर संभालकर रखा और समझदारी से बल्लेबाजी की. दूसरे दिन के आखिरी सत्र में उन्होंने भारतीय स्पिनर मानव सुथार की गेंद पर फाइन लेग की तरफ चौका लगाया और अपने 1000 टेस्ट रन पूरे कर लिए. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि अफगानिस्तान ने 2018 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था. यानी बहुत कम समय में रहमत शाह ने यह बड़ा मुकाम हासिल कर लिया. फिलहाल वह टेस्ट क्रिकेट में अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं.
मुश्किल वक्त में टीम के लिए खड़े रहे रहमत
जब अफगानिस्तान का स्कोर 62 रन पर 3 विकेट था, तब रहमत शाह ने कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी के साथ मिलकर पारी संभालने की कोशिश की. दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 36 रन जोड़े. हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा और अफगानिस्तान की टीम ज्यादा बड़ी साझेदारी नहीं कर सकी. रहमत की यह पारी भले ही टीम को मजबूत स्थिति में नहीं पहुंचा सकी, लेकिन उनके 1000 टेस्ट रन पूरे होने से अफगान क्रिकेट को एक नया गर्व का पल जरूर मिला है.