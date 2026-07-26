संजू सैमसन को बाहर कर अभिषेक शर्मा पर दांव पड़ा भारी? आंकड़े खोल रहे हैं टीम इंडिया की पोल

Abhishek Sharma vs Sanju Samson Team India: संजू सैमसन भारत की T20 टीम में नहीं हैं, क्योंकि वे ज़िम्बाब्वे टूर पर नहीं गए थे. सैमसन UK टूर पर चार इनिंग में सिर्फ़ 33 रन बना पाए थे, और इस खराब परफॉर्मेंस के बाद ज़िम्बाब्वे टूर से उन्हें बाहर रखने पर गंभीर सवाल उठे थे. अब, एक और भारतीय ओपनिंग बैट्समैन, अभिषेक शर्मा, लगातार फेल हो रहे हैं.

कुछ हफ़्ते पहले सैमसन की जो बुराई हो रही थी, वह अब सामने आ गई है. अभिषेक शर्मा ज़िम्बाब्वे सीरीज़ के तीन मैचों में सिर्फ़ 11 रन बना पाए. उन्होंने पूरी सीरीज़ में एक बार भी एक इनिंग में 10 या उससे ज़्यादा रन नहीं बनाए.

2026 के आंकड़ों में कौन आगे है?

2026 के आंकड़ों को देखें तो, सैमसन का T20 एवरेज बेहतर है. उन्होंने इस साल 14 इनिंग में 30.77 के एवरेज से 400 रन बनाए हैं, जिसमें तीन हाफ-सेंचुरी शामिल हैं. उनकी तीनों हाफ-सेंचुरी T20 वर्ल्ड कप में आई थीं.

दूसरी तरफ, अभिषेक शर्मा ने इस साल 23 पारियों में सिर्फ़ 23.36 की औसत से 514 रन बनाए हैं. उन्होंने 2026 में पांच हाफ सेंचुरी भी लगाईं, लेकिन उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी रही है. यह भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज़ इस साल T20I में छह बार ज़ीरो पर आउट हुआ है.

पिछली 10 पारियों में कौन बेहतर है?

पिछली 10 पारियों की तुलना करें तो अभिषेक शर्मा ने इस दौरान 191 रन और सिर्फ़ एक हाफ सेंचुरी बनाई है. पिछली 10 T20I पारियों में अभिषेक का औसत सिर्फ़ 19.1 है, जिसमें उनका सबसे ज़्यादा स्कोर 59 रहा है.

पिछली 10 पारियों में संजू सैमसन के स्टैट्स बताते हैं कि उन्होंने 360 रन बनाए हैं, जिसमें तीन हाफ सेंचुरी शामिल हैं. पिछली 10 पारियों में सैमसन का औसत 40 रहा है. T20 वर्ल्ड कप में लगातार तीन हाफ सेंचुरी पारियों को छोड़कर, वह बाकी सात पारियों में कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं.