अभिषेक शर्मा का नटखट अंदाज, अक्षर पटेल के फोन से आए लाइव, वैभव सूर्यवंशी को बनाया पार्टनर, VIDEO

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार (3 जुलाई) को अक्षर पटेल के स्नैपचैट अकाउंट पर फैंस के साथ मजेदार बातचीत की. इस दौरान बनाया गया वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो की शुरुआत में अभिषेक शर्मा ने हंसते हुए कहा कि आज वह अक्षर पटेल के फोन से आए हैं और उन्होंने फैंस के भेजे हुए सभी सवाल पढ़ लिए हैं. इसके बाद उन्होंने मजाक में अक्षर से पूछा कि क्या सभी सवालों के जवाब तैयार हैं.

अभिषेक की बात सुनकर अक्षर पटेल हंस पड़े. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब सवालों के जवाब भी अभिषेक ही दें और फैंस को बता दें कि उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है. इसके बाद अभिषेक ने कैमरा वैभव सूर्यवंशी की ओर घुमाया और कहा कि उनके लिए भी फैंस सवाल भेजें. इस पर 15 वर्षीय वैभव ने हंसते हुए कहा कि लोग लंबे सवाल पूछें, ताकि वह उन्हें अच्छे से समझाकर जवाब दे सकें. दोनों खिलाड़ियों की यह हल्की-फुल्की बातचीत फैंस को काफी पसंद आई.

स्नैपचैट पर बढ़ रही खिलाड़ियों की मौजूदगी

आजकल कई भारतीय क्रिकेटर स्नैपचैट का इस्तेमाल करके अपने फैंस से जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं. दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी भी इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं. स्नैपचैट पर खिलाड़ी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे-छोटे पल साझा करते हैं. इससे फैंस को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का अलग और सहज अंदाज देखने को मिलता है, जिससे उनके बीच का जुड़ाव और मजबूत होता है.

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