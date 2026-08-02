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Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा ने काटा बवाल, ठोका दोहरा शतक; टीम 500 के पार

Abhishek Sharma: अभिषेक ने इस मैच में 91 बॉल का सामना करते हुए 233 रन की ऐतिहासिक और धमाकेदार इनिंग खेली. 250 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए उन्होंने इस इनिंग में 15 चौके और 25 ज़बरदस्त छक्के लगाए.

By: Divyanshi Singh | Published: August 2, 2026 4:17:33 PM IST

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा.
भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा.


Abhishek Sharma: इंडियन टीम के युवा और धमाकेदार ओपनर अभिषेक शर्मा ने एक लोकल डिस्ट्रिक्ट ODI मैच में अपनी धमाकेदार बैटिंग से तहलका मचा दिया. T20 क्रिकेट में अपने अग्रेसिव स्टाइल के लिए जाने जाने वाले अभिषेक ने अमृतसर मेन्स सीनियर टीम के लिए खेलते हुए तरनतारन मेन्स सीनियर टीम के बॉलर्स की खूब धुनाई की. वह इस मैच में डबल सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे, जिससे अमृतसर मेन्स सीनियर टीम ने 50 ओवर में 500 रन का आंकड़ा पार किया.

अभिषेक शर्मा की तूफानी डबल सेंचुरी

अभिषेक ने इस मैच में 91 बॉल का सामना करते हुए 233 रन की ऐतिहासिक और धमाकेदार इनिंग खेली. 250 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए उन्होंने इस इनिंग में 15 चौके और 25 ज़बरदस्त छक्के लगाए. यानी उन्होंने अपनी इनिंग में 202 रन सिर्फ चौकों और छक्कों की मदद से बनाए. 50 ओवर के इस मैच में अभिषेक शर्मा की डबल सेंचुरी और अभय चौधरी की 91 रन की पारी की बदौलत अमृतसर मेन्स सीनियर टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 533 रन का बड़ा स्कोर बनाया.

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खराब फॉर्म के बाद दमदार वापसी

अभिषेक शर्मा हाल ही में इंडियन टीम के लिए खेलते हुए खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. उन्होंने अपनी पिछली सात T20 इंटरनेशनल पारियों में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं बनाई है. हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा था, जहां उन्होंने अपनी तीन पारियों में 1, 8 और 2 रन बनाए थे. ऐसे में अभिषेक शर्मा की यह पारी उनके लिए राहत की बात है और टीम इंडिया के लिए अच्छा संकेत है.

अभिषेक शर्मा ने ODI टीम में एंट्री के लिए अपनी दावेदारी पेश की

अभिषेक शर्मा टीम इंडिया के लिए सिर्फ T20 फॉर्मेट में खेलते हैं. हालांकि, इस पारी से उन्होंने साबित कर दिया है कि वह 50 ओवर फॉर्मेट में भी असर डाल सकते हैं. उनकी यह पारी निश्चित रूप से टीम इंडिया के चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित कर सकती है और उन्हें ODI प्रारूप के लिए भी उन पर चर्चा करने के लिए मजबूर कर सकती है.

Tags: abhishek sharma
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