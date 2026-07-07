Abhishek Sharma:गर्लफ्रेंड वाले मामले की वजह से भड़के अभिषेक? पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट; स्क्रीनशॉट की वजह से टली सुनवाई

Abhishek Sharma: भारत के धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया है, जिसमें उनकी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा और उन्हें गलत तरिके से दिखा कर बदनाम करने वाले एआई से बने कंटेंट को हटाने की मांग की गई है. अभिषेक शर्मा फिलहाल टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड में है और पांच मुकाबलों के टी 20 सीरीज का हिस्सा हैं.

कोर्ट ने टाली सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिकेटर द्वारा दाखिल पर्सनैलिटी राइट्स के प्रोटेक्शन की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. कोर्ट ने कहा है कि मानहानि और परसनैलिटी राइट्स के बीच एक बहुत पतली रेखा है. मानहानि से संबंधित विषय-वस्तु में व्याक्तित्व अधिकारों का तत्व भी शामिल हो सका है.

स्क्रीनशॉट की वजह से टली सुनवाई

जस्टिस ज्योति सिंह ने थोड़ी देर तक मामले की सुवाई की, लेकिन यह पता चलने के बाद कि अभिषेक शर्मा ने फाइल किए गए केस के साथ उल्लंघन करने वाले यूआरएल के स्क्रीनशॉट नहीं लगाए थे, सुनवाई को टाल दी गई.

कब होगी अगली सुनवाई?

कोर्ट ने संबंधिक मटीरियल की जांच किए बिना कोई ऑर्डर पास करने से मना कर दिया. कोर्ट ने अभिषेक शर्मा के वकिल को निर्देश दिया कि वह एक अतिरिक्च हलफनामा दाखिल करें, जिसमें विवादित कंटेंट से संबंधित स्क्रीनशॉट लगाए जाएं, जो अर्जी में दी गई लिस्ट से मेल खाती हो. बता दें कि मामले पर अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.

मेटा के वकील ने क्या कहा?

मेटी की तरफ से वकील वरुण पाठन ने कोर्ट को बताया की शर्मा के दिए गए आठ यूआरएल में दो एक्सेस नहीं हो रहे थे. उन्होंने आगे कहा कि एक यूआरएल में पापराजी की अपलोड किया हुआ कंटेंट है और हो सकता है कि उसमें पर्सनैलिटी राइट्स शामिल न हों.

मैनेजर को बताया उनकी गर्लफ्रेंड

हालांकि, अभिषेक के वकिल ने कहा कि अपलोड किया हुआ कंटेंट एआई से बना हुआ था. उन्होंने कहा कि एक पोस्ट में अभिषेक शर्मा की मैनेजर को उनकी गर्लफ्रेंड बताया गया था.