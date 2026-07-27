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Abhishek Sharma: क्या वैभव सूर्यवंशी से डर गए हैं अभिषेक शर्मा, इंस्टा पर किया ऐसा पोस्ट; देख हर कोई दंग

Abhishek Sharma:हालांकि, सूर्यवंशी को मिली सफलता उनके ओपनिंग पार्टनर अभिषेक शर्मा से बिल्कुल अलग थी. बाएं हाथ के इस खिलाड़ी के ज़िम्बाब्वे का सीरीज एक बूरे सपने की तरह था. उन्होंने इस सीरीज में तीन मुकाबले में कुल 11 रन बनाएं. पहले मैच में भारतीय ओपनर ने 1 रन बनाए.

By: Divyanshi Singh | Published: July 27, 2026 7:09:33 PM IST

अभिषेक शर्मा ने बुरे ज़िम्बाब्वे दौरे के बाद तोड़ी चुप्पी
अभिषेक शर्मा ने बुरे ज़िम्बाब्वे दौरे के बाद तोड़ी चुप्पी


Abhishek Sharma: भारत ने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी-20 मुकाबले के सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है. इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी सुर्खियों में रहे. 15 साल के भारतीय बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ का अवॉर्ड जीता. सूर्यवंशी न सीरीज के पहले मुकाबले में 18 गेंदो में पचाशा जड़ के बवाल मचा दिया. वहीं दूसरे मुकाबले में सूर्यवंशी मे 20 रन बनाए और तीसरे मुकाबले में 49 गेंदों में शानदार 80 रन की पारी खेली.

तीन मुकाबले में बनाए कुल 11 रन

हालांकि, सूर्यवंशी को मिली सफलता उनके ओपनिंग पार्टनर अभिषेक शर्मा से बिल्कुल अलग थी. बाएं हाथ के इस खिलाड़ी के ज़िम्बाब्वे का सीरीज एक बूरे सपने की तरह था. उन्होंने इस सीरीज में तीन मुकाबले में कुल 11 रन बनाएं. पहले मैच में भारतीय ओपनर ने 1 रन बनाए. वहीं दूसरे मुकाबले में 8 रन बनाकर आउट हो गए. तीसरे और अंतिम मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा कुछ खास नहीं कर पाएं और 2 रन बनाकर लौट गए. 

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अभिषेक शर्मा इंस्टा पोस्ट

इससे पहले आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज खेला गया. जहां अभिषेक सिर्फ़ एक हाफ सेंचुरी बना पाए. इंडिया के लिए अपने पिछले छह टी20I मैचों में, उन्होंने 10, 16, 3, 1, 8 और 2 के स्कोर बनाए हैं, जो उनके फॉर्म में चिंता की बात है. सीरीज़ के बाद अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर अपनी निराशा ज़ाहिर की.  उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि “जब आप वह नहीं दे पाते जो बहुत से लोग मानते हैं कि आप कर सकते हैं, तो दुख होता है. लेकिन यह गेम हमेशा उन लोगों को इनाम देता है जो अच्छा खेलते रहते हैं. खुशी है कि टीम जीत गई. और मज़बूत होकर वापस आएंगे.”

अभिषेक शर्मा इंस्टा पोस्ट

सूर्यवंशी के शानदार प्रर्दशन से अभिषेक पर प्रेशर महसूस होने की संभावना है. संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप जीत के दौरान इंडिया के प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट होने के बावजूद अभी भी प्लेइंग-11में जगह का इंतजार कर रहे हैं, जिससे ओपनिंग स्पॉट के लिए मुकाबला और भी कड़ा हो गया है. इंडिया का अगला टी20ई असाइनमेंट सितंबर में एशियन गेम्स में है, जिसके बाद अक्टूबर में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ़ होम सीरीज है, जिससे अभिषेक को अपनी कमियों को दूर करने के लिए दो महीने से ज़्यादा का समय मिल जाएगा. 

Tags: abhishek sharma
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