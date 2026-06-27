IND vs IRE: अभिषेक शर्मा ने पिच को ठहराया हार का जिम्मेदार, कहा- टीम इंडिया नहीं समझ पाई…

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आयरलैंड से पहले टी20 में मिली हार के बाद साफ कहा कि टीम मैच की परिस्थितियों को जल्दी समझ नहीं पाई. उनका कहना है कि जब लगातार मैच खेले जाते हैं, तब खिलाड़ियों को पिच और मौसम के हिसाब से खुद को जल्दी बदलना पड़ता है. आयरलैंड ने इस जीत के साथ इतिहास रच दिया. उसने पहली बार मौजूदा टी20 वर्ल्ड चैंपियन भारत को किसी भी फॉर्मेट में हराया और दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.
मैच के बाद अभिषेक शर्मा ने कहा कि टीम ने हालात के मुताबिक खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन मैदान पर ऐसा नहीं कर सकी. उन्होंने कहा कि एक मजबूत टीम वही होती है, जो नई जगह और नई पिच पर जल्दी ढल जाए. अब दूसरे टी20 में भारत को अपनी गलतियों से सीख लेकर बेहतर खेल दिखाना होगा.
बल्लेबाजों ने किया निराश
183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत ठीक रही, लेकिन पावरप्ले के बाद बल्लेबाज लगातार बड़े शॉट खेलने के चक्कर में विकेट गंवाते गए. पूरी टीम सिर्फ 148 रन पर ऑलआउट हो गई. अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में तेज अर्धशतक जरूर लगाया, लेकिन उन्हें किसी दूसरे बल्लेबाज का साथ नहीं मिला. डेब्यू कर रहे जय मूंद्रा ने संजू सैमसन का विकेट लेकर भारत को पहला झटका दिया, जबकि मैट हॉलार्ड ने तीन विकेट लेकर मैच पूरी तरह आयरलैंड की तरफ मोड़ दिया.