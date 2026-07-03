Vaibhav Suryavanshi का तो कुछ भी नहीं,5 साल से डेब्यू का इंतजार कर रहा है ये खिलाड़ी; आंकड़े देख रह जाएंगे दंग

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी इस समय 5 मुकाबलों की टी-20 सीरीज के लिए इंग्लैंड के दौरे पर हैं. इससे पहले वह दो मुकाबलों के टी20 सीरीज के लिए आयरलैंड के दौरे पर थें. लेकिन अभी तक उन्हें भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का मौका नहीं मिला. देश से लेकर विदेश तक हर तरफ वैभव के डेब्यू ना करने को लेकर चर्चा तेज है. वैभव पहली बार टीम इंडिया में चुने गए हैं और पहले 3 मैचों में उन्हें मौका ना दिए जाने पर बवाल मचा हुआ है. लेकिन क्या आपको पता है भारतीय टीम में एक ऐसा खिलाड़ी भी है जो 5 सालों से अपने डेब्यू का इंतजार कर रहा है. इस प्लेयर को बहोत पहले ही टीम इंडिया में चुना जा चुका है, लेकिन अभी तक प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिला है.

पांच साल से इंतजार कर रहा है ये खिलाड़ी

हम बात कर रहे हैं अभिमन्यू ईश्वरन की, जिन्हें साल 2021 में भारतीय टीम के लिए चुना गया था. 30 साल का यह खिलाड़ी फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 8,000 से अधिक रन और 27 शतक भी ठोक चुका है. ईश्वरन टॉप आर्डर के बल्लेबाज हैंं, लेकिन टीम इंडिया में ये स्थान फिलहाल केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन के पास हैं.

2021 में मिली थी जगह

अभिमन्यू ईश्वरन को 2021 में इंग्लैंड दौरे और फिर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में जगह मिली थी. 5 साल बित चुका है, लेकिन अभी तक कभी भी उन्हें प्लेइंग-11 में मौका नहीं मिला है. 2021 से लेकर अब तक भारतीय टेस्ट क्रिकेट में कफी बदलाव हो चुका है. भारतीय टीम के दो बड़े नाम रोहित शर्मा और किंग कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन ईश्वरन अभी भी डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं.

अभिमन्यू ईश्वरन का करियर

अभिमन्यू ईश्वरन के डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो वह बंगाल के लिए खेलते हैं और अब तक टेस्ट में 113 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 8381 रन बनाएं हैं. फर्स्ट-क्लास क्साल क्रिकेट करियक में उनके नाम 27 शतक 36 हाफ सेंचुरी हैं. उनके वनडे आकड़े भी शानदार हैं. उन्होंने 96 मुकाबलों में 46.14 के शानदार स्ट्राइक रेट से 4107 रन बनाए हैं. वहीं टी20 में उन्होंने अब तक 1242 रन बनाए हैं.