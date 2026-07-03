टीम मैनेजमेंट से खुश नहीं एबी डिविलियर्स, वैभव सूर्यवंशी को लेकर जताई नाराजगी, बोले- मौका मिलना चाहिए था…

भारतीय क्रिकेट में इन दिनों 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर काफी चर्चा हो रही है. कई पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि उन्हें जल्द अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मौका मिलना चाहिए. अब दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स भी इस बहस में शामिल हो गए हैं. उनका कहना है कि आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज युवा बल्लेबाज को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव देने के लिए सबसे सही मौका था, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें खेलने का अवसर नहीं दिया.

पूर्व भारतीय मुख्य कोच रवि शास्त्री, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन और एलेस्टर कुक भी वैभव को मौका देने के पक्ष में हैं. वहीं चेतेश्वर पुजारा और पूर्व चयनकर्ता सबा करीम का मानना है कि किसी अनुभवी खिलाड़ी की जगह सिर्फ उम्र के आधार पर बदलाव नहीं होना चाहिए. दूसरी ओर भारतीय टीम प्रबंधन का कहना है कि वैभव को तय प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ना चाहिए और लगातार अच्छा प्रदर्शन करके अपनी जगह बनानी होगी.

एबी डिविलियर्स ने सेलेक्शन पर जताई नाराजगी

अपने यूट्यूब चैनल पर एबी डिविलियर्स ने कहा कि वह सहायक कोच रयान टेन डोशेट की इस बात से सहमत नहीं हैं कि वैभव को बाकी खिलाड़ियों की तरह पूरी प्रक्रिया से गुजरना चाहिए. उन्होंने कहा कि आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव मौका पाने के हकदार थे. डिविलियर्स के अनुसार आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ उन्हें खिलाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव दिया जा सकता था.

इंग्लैंड में बदलनी होगी टीम इंडिया की रणनीति

एबी डिविलियर्स ने भारतीय टीम को इंग्लैंड की परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलने की सलाह भी दी. उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में बल्लेबाजी करना आईपीएल जितना आसान नहीं होता. यहां 250 या 260 रन के बड़े स्कोर हमेशा नहीं बनते. कई बार 140 या 160 रन का स्कोर भी मैच जिताने के लिए काफी होता है. उनके मुताबिक भारतीय खिलाड़ियों को हालात को समझकर धैर्य और समझदारी से खेलना होगा. आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हारने के बाद अब टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर वापसी की कोशिश करेगी.