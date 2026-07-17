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जिनके लिए देखते हैं क्रिकेट, वही 4 खिलाड़ी ले सकते हैं संन्यास; 2026 खत्म होने से पहले टूट सकता है फैंस का दिल

4 Indian Cricketers Might Announce Retirement: रोहित अकेले रिटायरमेंट की कगार पर नहीं हैं. उनके अलावा, चार और भारतीय क्रिकेटर हैं जो 2026 के आखिर से पहले अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर सकते हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: July 17, 2026 10:45:21 PM IST

2026 खत्म होने से पहले ये 4 भारतीय क्रिकेटर ले सकते हैं संन्यास
2026 खत्म होने से पहले ये 4 भारतीय क्रिकेटर ले सकते हैं संन्यास


4 Indian Cricketers Might Announce Retirement: 2027 वनडे वर्ल्ड कप में अभी करीब डेढ़ साल बाकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा अगले कुछ दिनों में रिटायर हो जाएंगे. ऐसी अटकलें हैं कि वह 19 जुलाई को लॉर्ड्स में अपना आखिरी मैच खेलेंगे. हालांकि, रोहित अकेले रिटायरमेंट की कगार पर नहीं हैं. उनके अलावा, चार और भारतीय क्रिकेटर हैं जो 2026 के आखिर से पहले अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर सकते हैं.

रोहित शर्मा

इनमें पहला नाम रोहित शर्मा का है. वह पहले ही टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं, और अब ऐसी अटकलें हैं कि सिलेक्टर्स ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए अपने प्लान में रोहित शर्मा को हटा दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि रोहित 19 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे, और जहां तक ​​वर्ल्ड कप की बात है, यशस्वी जायसवाल को उनके ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर टीम में शामिल किया जा सकता है.

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मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया के लिए आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था. चोट से लौटने के बाद शमी ने घरेलू क्रिकेट में बार-बार दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया में वापसी का उनका सपना अधूरा रह जाएगा. हर्षित राणा से लेकर गुरनूर बरार और प्रिंस यादव तक, कई युवा गेंदबाजों ने 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी पेश की है.

विराट कोहली

विराट कोहली खुद कह चुके हैं कि वह 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में खेलना चाहते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों के साथ काफी सख्त है और युवा खिलाड़ियों को मौका देने की पॉलिसी अपनाई है. विराट अभी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगले कुछ मैचों में खराब प्रदर्शन उनकी टीम से विदाई का कारण बन सकता है. उसके बाद विराट के पास रिटायरमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा.

रविंद्र जडेजा

रविंद्र जडेजा को टीम से कब बाहर किया गया, यह किसी को नहीं पता था. उन्होंने 2024 वर्ल्ड कप के बाद टी20 फॉर्मेट से भी संन्यास ले लिया, लेकिन ODI और टेस्ट के लिए उपलब्ध हैं. जडेजा को अफगानिस्तान और फिर इंग्लैंड सीरीज में मौका नहीं दिया गया. दूसरी ओर, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि टेस्ट टीम में उनकी जगह सुरक्षित रहेगी.

Tags: mohammed shamiravindra jadejarohit sharmavirat kohli
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