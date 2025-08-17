Lalu Prasad Yadav: एक फिर ठेठ अंदाज में नजर आए लालू, ये हैं RJD सुप्रीमो के 5 बयान, जिन्होंने मचाया बवाल

Bihar Chunav 2025: राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, जिससे कई बार जमकर विवाद खड़ा हो चुका है। आज रविवार (17 जुलाई) को राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार के सासाराम में मतदाता अधिकार यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि, चोरों को हटाओ और भाजपा को भगाओ। हमारी पार्टी को जिताओ। किसी भी कीमत पर वोट चुराने वाली भाजपा को नहीं आने देना चाहिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, खड़गे जी, आप सभी एकजुट होकर भाजपा को उखाड़ फेंकें। लोकतंत्र को मजबूत करें। राहुल गांधी, खड़गे जी, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। लालू ने कहा, ‘लागल-लागल झुलनिया में धक्का…बलम लेके चलो कलकत्ता।’ लालू जब भी यह गाना गुनगुनाते हैं, तो उनका इरादा विरोधी को ऐसा धक्का देना होता है कि वह दूर चला जाए।

इससे पहले भी लालू कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिन पर बवाल मचा है। अपने बयान में उन्होंने पीएम मोदी समेत कई लोगों के बारे में कुछ न कुछ ऐसा कहा जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई।

China Supplying Weapons: पहले पनडुब्बी, और अब मिसाइल…चीन के डबल गेम ने भारत-इजरायल की उड़ाई निंद; जाने आखिर क्या कर रहा है ड्रैगन?

पीएम के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल

बता दें, एक बार आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह के बारे में बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। लालू ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी देश को तोड़ने में लगे हैं, साथ ही यह भी कहा था कि नरेंद्र मोदी को बाथरूम में झांकना बंद कर देना चाहिए।

भाजपा नेता गिरिराज सिंह को मानसिक रोगी बताया गया

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा अल्पसंख्यकों पर दिए गए बयान के बाद, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि गिरिराज मानसिक रोगी हैं। उन्हें खोखले वादे करना आता है। वह बिल्कुल निकम्मे आदमी हैं।

नोटबंदी की तुलना ‘नसबंदी’ से की

नोटबंदी के फ़ैसले पर विवादित बयान देते हुए लालू प्रसाद यादव ने नोटबंदी की तुलना नसबंदी से की और कहा कि इसका हश्र वही होगा जो 1970 के दशक में कांग्रेस के शासनकाल में हुई नसबंदी का हुआ था।

इतना ही नहीं, लालू ने मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जुड़वाँ भाई बताते हुए कहा कि कोई नहीं जानता कि दोनों आगे क्या करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह ने बिहार में पाँच करोड़ लोगों को रोज़गार देने की कसम भी खाई थी, लेकिन बिहार में एक सुई का कारखाना तक नहीं लगाया।

विवादास्पद बयान देते हुए लालू ने कहा था, ‘सभ्य लोग मांस नहीं खाते’

मांस खाने पर विवादित बयान देते हुए लालू ने कहा था, ‘क्या हिंदू गोमांस नहीं खाते? जो विदेश जा रहा है, वो गोमांस खा रहा है या नहीं? भारत में भी गोमांस खाया जा रहा है।’ खुद को हिंदू कहने वाले भी गोमांस खा रहे हैं। मांस खाने वाले को गाय और बकरी में क्या फर्क है? कोई भी सभ्य इंसान बीमारी की वजह से मांस नहीं खाता।

बिहार में खूब धुल गए, जो कुछ बचा है वो यूपी में करेंगे

लालू ने मनमोहन वैद्य के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। लालू ने ट्वीट किया कि आरक्षण आरएसएस की खैरात नहीं है, इसे छीनने की बात करने वालों को हम उनकी औकात में लाना जानते हैं। लालू ने ट्वीट किया कि ‘मोदी जी, आपके आरएसएस प्रवक्ता फिर बकवास कर रहे हैं। बिहार में तो खूब धुल गए, शायद कुछ धुलाई बाकी रह गई हो जो अब यूपी करेगा।’

Russia Ukraine War: Trump ने EU नेताओं को बताया कैसे खत्म होगी जंग, यूक्रेन को माननी होगी रूस की ये मांग…मामला जान जेलेंस्की के उड़ गए होश