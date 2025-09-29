Bihar में BJP का बड़ा फैसला, 19 सदस्यीय चुनाव समिति की घोषणा, जानें कौन-कौन नेता हैं शामिल

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पूरी तरह से कमर कस रही है. बीजेपी ने मेनिफेस्टो कमेटी के गठन के बाद भाजपा ने अब एक राज्य चुनाव समिति का स्थापित किया है. इस समिति में एक पदेन सदस्य और 3 विशेष आमंत्रित सदस्य सहित 15 नेता शामिल है. विधानसभा चुनाव के लिए राज्य चुनाव समिति के रूप में कार्य करने के लिए 19 नेता की एक टीम गठित की गई है. राज्य चुनाव समिति में डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, नन्दकिशोर यादव, नित्यानन्द राय, मंगल पाण्डेय, डॉ संजय जायसवाल, भीखूभाई दलसानिया, रविशंकर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, जनक चमार, प्रेम रंजन पटेल का नाम शामिल है.

विशेष आमंत्रित सदस्य

धर्मशीला गुप्ता को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश और नागेंद्र जी को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

भाजपा की 45 चुनाव प्रचार समिति

चुनाव प्रचार की तैयारी के लिए भाजपा ने 45 सदस्यीय चुनाव प्रचार समिति का गठन किया है. इस समिति में केंद्रीय और राज्य के मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और संगठन के वरिष्ठ नेता शामिल है. समिति का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल करेंगे. भाजपा ने बताया है कि समिति के गठन में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है.

समिति की मुख्य ज़िम्मेदारी चुनाव प्रचार की रणनीति बनाना और बूथ स्तर तक प्रभावी रूप से लागू कराना है. ये केंद्रीय नेतृत्व के वरिष्ठ नेताओं के बिहार दौरे और प्रचार अभियान का समन्वय भी करेगी. पार्टी ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में उसका मुख्य ध्यान विकास और सुशासन पर रहेगा और उसका लक्ष्य एनडीए के साथ गठबंधन करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है.