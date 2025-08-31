Tejashwi Yadav का CM Nitish Kumar पर बिगड़े बोल, कही ऐसी बात, NDA का पारा हुआ हाई!

Tejashwi Yadav on CM Nitish: बिहार की राजनीति में जुबानी जंग चरम पर है। नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बेहद विवादित टिप्पणी कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को “धोखेबाज़ मंत्री” कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार राजद की सभी योजनाओं की नकल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अपना कोई विज़न नहीं है। तेजस्वी के इस बयान से एनडीए गठबंधन नाराज़ है और उसने तेजस्वी को चेतावनी दी है कि यह बयान उन्हें ‘बहुत महंगा’ पड़ेगा।

‘खुद कुछ नहीं कर सकते, हमारी नकल कर रहे हैं’

पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि “नीतीश कुमार लगातार धोखा दे रहे हैं। वह अब मुख्यमंत्री नहीं बल्कि धोखेबाज़ मंत्री बन गए हैं।” उन्होंने आगे कहा, “वह मुख्यमंत्री की तरह नहीं, बल्कि धोखेबाज़ मंत्री की तरह काम कर रहे हैं। अगर वह खुद कुछ नहीं कर सकते, तो हमारी सारी घोषणाओं की नकल कर रहे हैं और घोषणाएँ कर रहे हैं।” तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को पहचान चुकी है और अब बदलाव के मूड में है। उन्होंने नीतीश कुमार से राज्य के लिए किए गए कामों का हिसाब देने की भी मांग की।

तेजस्वी पहले भी सीएम नीतीश को मानसिक रूप से बीमार बता चुके हैं

बता दें, यह पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर बड़ा हमला बोला हो। इससे पहले 26 दिसंबर 2024 को भी राजद नेता ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि, ‘मानसिक रूप से बीमार लोग राज्य चला रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है? भाजपा ने राज्य में गुंडागर्दी की हदें पार कर दी हैं।’

एनडीए का पलटवार

‘हार के डर से घबरा गए हैं’ तेजस्वी यादव के इस बयान पर एनडीए गठबंधन ने कड़ा पलटवार किया है। भाजपा नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं को पूरा यकीन है कि आगामी चुनाव में उनकी हार होने वाली है। इसी डर से वे घबरा गए हैं। पटेल ने कहा, “पहले पीएम नरेंद्र मोदी को गाली दी गई। अब नीतीश कुमार के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। जनता सब समझ रही है। तेजस्वी यादव को इस बयान की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।” जेडीयू ने भी तेजस्वी के बयान पर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, “ये लोग भाषाई बदतमीज़ी के नायक हैं। कभी प्रधानमंत्री को गाली देंगे तो कभी मुख्यमंत्री के बारे में अपमानजनक बयान देंगे। इससे पता चलता है कि विपक्षी दल भाषाई मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, जो स्वस्थ राजनीति के लिए ठीक नहीं है।”

