Home > Chunav > Tej Pratap Yadav: लालू यादव से डर गए तेज प्रताप यादव! पहले फोड़ने वाले थे सियासी बम…अब यू-टर्न लेते हुए कही ये बात, बिहार की सियासत में आया भूचाल

Tej Pratap Yadav: लालू यादव से डर गए तेज प्रताप यादव! पहले फोड़ने वाले थे सियासी बम…अब यू-टर्न लेते हुए कही ये बात, बिहार की सियासत में आया भूचाल

Tej Prtaap Yadav: जब उनसे इस बारे में प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने इसे टालते हुए कहा कि अब छोड़ो, हम इस सब पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। फिलहाल  हम बेगूसराय जा रहे हैं।

Published By: Ashish Rai
Published: August 23, 2025 16:05:00 IST

Tej Prtaap Yadav(तेज प्रताप यादव, फाइल फोटो)
Tej Prtaap Yadav(तेज प्रताप यादव, फाइल फोटो)

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर, अब लोगों को लालू परिवार के अंदर की सियासत भी देखने को मिल रही है। चुनाव से पहले लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी दोनों से निकाल दिया था। तब से वह कई तरह के बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने परिवार के जयचंदों का खुलासा करने की बात कही थी। हालाँकि, अब वह अपनी ही बातों से पलटते दिख रहे हैं।

वो सुपरस्टार जिसने हिला दी थी अमिताभ बच्चन की नींव, लगातार 14 हिट फिल्में देकर बॉलीवुड का बना ‘किंग’…आज करोड़ों का है मालिक

तेज प्रताप यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया था कि वह अब परिवार के जयचंदों का खुलासा करेंगे। साथ ही, वह बताएंगे कि वो 5 जयचंद कौन हैं जिन्होंने पूरी साजिश रची है। उन्होंने दावा किया था कि 5 परिवारों के लोगों ने उनका राजनीतिक करियर बर्बाद करने की साजिश रची है।

हालाँकि, अब उन्होंने अपने इस खुलासे पर चुप्पी साध रखी है। अल्टीमेटम देने के बाद भी उनकी तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है। जब उनसे इस बारे में प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने इसे टालते हुए कहा कि अब छोड़ो, हम इस सब पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। फिलहाल  हम बेगूसराय जा रहे हैं।

तेज प्रताप यादव ने क्या कहा?

तेज प्रताप ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पाँच परिवारों के लोगों ने मिलकर मेरे राजनीतिक जीवन को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश रची। मैं इन पाँचों परिवारों के लोगों का चेहरा और चरित्र, दोनों जनता के सामने लाऊँगा। मैं उनकी हर साजिश का पर्दाफाश करूँगा।

तेज प्रताप ने अपनाया बगावती तेवर

घर और परिवार से निकाले जाने के बाद से ही तेज प्रताप ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि वह महुआ से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप ने अब अपनी पार्टी ‘जनशक्ति जनता दल’ भी बना ली है और इसके पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग में आवेदन भी कर दिया है।

तेज प्रताप परिवार और पार्टी से बेदखल

सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद, राजद प्रमुख लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाल दिया। इसके पीछे की वजह अनुष्का यादव नाम की एक लड़की बताई गई। उस लड़की के साथ तेज प्रताप यादव की तस्वीरें सामने आई थीं। यही वजह है कि लालू यादव ने उनके खिलाफ कार्रवाई की।

Anil Ambani: कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में CBI ने अनिल अंबानी के खिलाफ मामला किया दर्ज

Tags: biharelectionnewstej pratap yadav
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
Tej Pratap Yadav: लालू यादव से डर गए तेज प्रताप यादव! पहले फोड़ने वाले थे सियासी बम…अब यू-टर्न लेते हुए कही ये बात, बिहार की सियासत में आया भूचाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Tej Pratap Yadav: लालू यादव से डर गए तेज प्रताप यादव! पहले फोड़ने वाले थे सियासी बम…अब यू-टर्न लेते हुए कही ये बात, बिहार की सियासत में आया भूचाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Tej Pratap Yadav: लालू यादव से डर गए तेज प्रताप यादव! पहले फोड़ने वाले थे सियासी बम…अब यू-टर्न लेते हुए कही ये बात, बिहार की सियासत में आया भूचाल
Tej Pratap Yadav: लालू यादव से डर गए तेज प्रताप यादव! पहले फोड़ने वाले थे सियासी बम…अब यू-टर्न लेते हुए कही ये बात, बिहार की सियासत में आया भूचाल
Tej Pratap Yadav: लालू यादव से डर गए तेज प्रताप यादव! पहले फोड़ने वाले थे सियासी बम…अब यू-टर्न लेते हुए कही ये बात, बिहार की सियासत में आया भूचाल
Tej Pratap Yadav: लालू यादव से डर गए तेज प्रताप यादव! पहले फोड़ने वाले थे सियासी बम…अब यू-टर्न लेते हुए कही ये बात, बिहार की सियासत में आया भूचाल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?