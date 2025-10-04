चुनाव तारीखों से पहले Tej pratap yadav ने ऐसा फोड़ा सियासी बम, लालू यादव की बढ़ जाएगी टेंशन!
Bihar election 2025: तेज प्रताप यादव ने शनिवार को कहा, "जनशक्ति जनता दल पूरे बिहार का दौरा कर रहा है. हम संगठन को मजबूत करने के लिए यह दौरा कर रहे हैं. हम लोगों के दर्द को अपना समझकर उनके बीच पहुँच रहे हैं." पिछले महीने उन्होंने घोषणा की थी कि वह एक नई पार्टी बनाकर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे.

By: Ashish Rai | Published: October 4, 2025 5:25:25 PM IST

Tej Pratap Yadav: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव इन दिनों चर्चा में हैं. अपनी नई पार्टी बनाने के बाद, वह काफी सक्रिय हो गए हैं और बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. बिहार चुनाव में तेज प्रताप यादव की भूमिका अहम होगी या नहीं, इस सवाल के बीच उन्होंने एक अहम कदम उठाया है. तेज प्रताप पूरे बिहार का दौरा करने वाले हैं.

तेज प्रताप पूरे बिहार का दौरा करेंगे

तेज प्रताप यादव ने शनिवार (04 अक्टूबर 2025) को कहा, “जनशक्ति जनता दल पूरे बिहार का दौरा कर रहा है. हम संगठन को मजबूत करने के लिए यह दौरा कर रहे हैं. हम लोगों के दर्द को अपना समझकर उनके बीच पहुँच रहे हैं.” पिछले महीने उन्होंने घोषणा की थी कि वह एक नई पार्टी बनाकर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. बता दें, तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल दिया है. वह  खुद भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं. उन्होंने काफी पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह महुआ से 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. महुआ की जनता में उनका विश्वास इतना गहरा था कि उन्होंने कहा कि अगर कोई महुआ से चुनाव लड़ेगा, तो जनता उसे हरा देगी.

राहुल गांधी पर तंज

तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कोलंबिया यात्रा पर भी सवाल उठाया. तेज प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी शायद भारत और बिहार से ऊब गए हैं, इसलिए ताज़ी हवा लेने विदेश चले गए हैं.तेज प्रताप के इस बयान पर राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएँ शुरू हो गई हैं. पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी शायद विदेशों में ज़्यादा रुचि लेने लगे हैं. शायद वह भारत और बिहार की धरती से ऊब गए हैं, इसलिए ताज़ी हवा लेने विदेश चले गए हैं. जब वह लौटेंगे, तो उनके चेहरे पर ताजगी नजर आएगी.

