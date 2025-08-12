Home > Chunav > Tej Pratap Yadav: तेजस्वी को रगड़ के ही मानेंगे तेजप्रताप यादव, एक और सीट से उतारा उम्मीदवार, बगावती कदम से RJD की बढ़ा दी मुश्किलें!

Bihar Chunav 2025: तेज प्रताप यादव ने एक हफ्ते पहले वीवीआईपी के साथ गठबंधन का ऐलान किया था। तब उन्होंने कहा था, "वीवीआईपी ही असली पार्टी है।" उन्होंने मुकेश सहनी की वीआईपी को धोखेबाज़ बताया था।

Published: August 12, 2025 21:43:00 IST

Bihar Chunav 2025 : राजद से निष्कासित होने के बाद विधायक तेज प्रताप यादव आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में ज़ोर-शोर से जुटे हैं। अनुष्का यादव से संबंधों का मामला सामने आने के बाद न सिर्फ़ उन्हें पार्टी से निकाला गया, बल्कि उनके पिता लालू यादव ने भी उन्हें परिवार से अलग कर दिया। कुछ दिन पहले ही टीम तेज प्रताप का गठन किया गया है। इस टीम में बिहार के अलग-अलग ज़िलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। इसी बीच मंगलवार (12 अगस्त 2025) को तेज प्रताप यादव ने एक और सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया।

अब घोसी विधानसभा सीट से उतारा उम्मीदवार

तेज प्रताप यादव ने जहानाबाद ज़िले की घोसी विधानसभा सीट से जय प्रकाश यादव उर्फ़ गांधी यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मंगलवार को गांधी यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ टीम तेज प्रताप यादव में शामिल हो गए। इस मौके पर तेज प्रताप ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में कई और नेता और कार्यकर्ता उनकी टीम का हिस्सा बनने वाले हैं।

तेज प्रताप ने कहा कि हम और सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। गांधी यादव घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और हमारी टीम को मज़बूत करेंगे। जब उनसे SIR के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है इसलिए हमें लड़ना होगा, लोगों को पता चलना चाहिए कि मामला क्या है।

इससे पहले शाहपुर के लिए कर चुके हैं ऐलान

बता दें कि गांधी यादव घोसी विधानसभा क्षेत्र की स्थानीय राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। इससे पहले, 2 अगस्त को तेज प्रताप ने शाहपुर से मदन यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। तेज प्रताप का उम्मीदवार चुनाव में महागठबंधन को कितना नुकसान पहुँचाएगा, यह तो समय ही बताएगा। यह भी देखना होगा कि वह किन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं।

तेज प्रताप यादव ने एक हफ्ते पहले वीवीआईपी के साथ गठबंधन का ऐलान किया था। तब उन्होंने कहा था, “वीवीआईपी ही असली पार्टी है।” उन्होंने मुकेश सहनी की वीआईपी को धोखेबाज़ बताया था।

