Home > Chunav > Voter Adhikar Yatra: एम. के. स्टालिन को बिहार बुलाए जाने पर फायर हुए सम्राट चौधरी, Congress और RJD के ‘शहजादों’ को भयंकर सुनाया!

Voter Adhikar Yatra: एम. के. स्टालिन को बिहार बुलाए जाने पर फायर हुए सम्राट चौधरी, Congress और RJD के ‘शहजादों’ को भयंकर सुनाया!

Samrat Choudhary: बिहार की जनता सब जानती है और सब कुछ देख रही है। बिहार की जनता एनडीए के साथ है और लोकतंत्र के लिए खतरा बने दोनों राजकुमारों को जनता सबक सिखाएगी।"

Published By: Ashish Rai
Published: August 27, 2025 18:56:40 IST

Voter Adhikar Yatra: एम. के. स्टालिन को बिहार बुलाए जाने पर फायर हुए सम्राट चौधरी
Voter Adhikar Yatra: एम. के. स्टालिन को बिहार बुलाए जाने पर फायर हुए सम्राट चौधरी

Samrat Choudhary: राहुल तेजस्वी की मतदाता अधिकार यात्रा बुधवार को दरभंगा पहुँची, जहाँ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी शामिल हुए। इस पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि “तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बिहार आए हैं। यह लोकतंत्र और बिहार के लिए खतरा है कि वे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू परिवार का समर्थन करने आ रहे हैं। लालू यादव ने इन लोगों को बुलाकर बिहार की जनता का अपमान करने का किया है।”

Odisha Flood: तीन दिन बाद भी बालासोर के कई गांव पानी में डूबे, राहत की प्रतीक्षा में लोग

तेजस्वी-राहुल पर भड़के सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लोग बिहार की जनता के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। इससे साफ़ है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार का अपमान करने वालों को संरक्षण दे रहा है। बिहार की जनता सब जानती है और सब कुछ देख रही है। बिहार की जनता एनडीए के साथ है और लोकतंत्र के लिए खतरा बने दोनों राजकुमारों को जनता सबक सिखाएगी।”

रेवंत रेड्डी पर भी साधा निशाना

इससे पहले, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बिहार दौरे को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा, “जंगलराज के युवराज शाबाश! शर्म आनी चाहिए आपको। आप बिहार की अस्मिता और स्वाभिमान पर हमला करने वाले नेताओं को मंच दे रहे हैं। बिहार में रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था। उन्होंने बिहारियों का अपमान किया था। प्रियंका गांधी ने मंच से अपने ही एक नेता द्वारा बिहार की जनता के लिए की गई अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी का ताली बजाकर मज़ाक उड़ाया था।”

वहीं, बिहार मतदाता अधिकार यात्रा में आए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने लालू यादव की तारीफ करते हुए कहा, “वह देश के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। वह हमारे नेता करुणानिधि के बहुत अच्छे दोस्त थे। लालू प्रसाद यादव कभी भाजपा से नहीं डरे। उनसे प्रेरणा लेकर उनके बेटे तेजस्वी यादव भी उनके नक्शेकदम पर चल रहे हैं।”

ओछी बात करना… लड़कियों से संबंधित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को यह क्या बोल गए बाबा रामदेव!

Tags: biharelectionnewssamrat choudhary
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर दिन अपनाएं ये तरीके और पाएँ लंबे नेल्स

August 27, 2025

क्या है हेयरफॉल की असली वजह?जानकर रह जाएंगे हैरान

August 27, 2025

इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

August 27, 2025

केसर का पानी पीने से पुरुषों को मिलेंगे ये 5...

August 27, 2025

आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ...

August 27, 2025

स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां...

August 27, 2025
Voter Adhikar Yatra: एम. के. स्टालिन को बिहार बुलाए जाने पर फायर हुए सम्राट चौधरी, Congress और RJD के ‘शहजादों’ को भयंकर सुनाया!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Voter Adhikar Yatra: एम. के. स्टालिन को बिहार बुलाए जाने पर फायर हुए सम्राट चौधरी, Congress और RJD के ‘शहजादों’ को भयंकर सुनाया!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Voter Adhikar Yatra: एम. के. स्टालिन को बिहार बुलाए जाने पर फायर हुए सम्राट चौधरी, Congress और RJD के ‘शहजादों’ को भयंकर सुनाया!
Voter Adhikar Yatra: एम. के. स्टालिन को बिहार बुलाए जाने पर फायर हुए सम्राट चौधरी, Congress और RJD के ‘शहजादों’ को भयंकर सुनाया!
Voter Adhikar Yatra: एम. के. स्टालिन को बिहार बुलाए जाने पर फायर हुए सम्राट चौधरी, Congress और RJD के ‘शहजादों’ को भयंकर सुनाया!
Voter Adhikar Yatra: एम. के. स्टालिन को बिहार बुलाए जाने पर फायर हुए सम्राट चौधरी, Congress और RJD के ‘शहजादों’ को भयंकर सुनाया!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?