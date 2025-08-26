भाई-बहन के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, Rahul Gandhi की वोटर अधिकार पर BJP ने बोला हमला, बढ़ा सियासी बवाल!

Voter adhikar yatra: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही मतदाता अधिकार यात्रा पर जमकर हमला बोला है। आज यानि मंगलवार को राहुल गांधी की बहन और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस यात्रा में सम्मिलित हुईं, जिस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाई आएं या बहन, इनकी यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

राहुल गांधी की पुरानी आदत गाली देना – रविशंकर प्रसाद

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मीडिया, सीबीएसई, सीएजी और अब चुनाव आयोग को गाली देना कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आदत बन गई है। उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी ने हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया? क्योंकि उन्हें मालूम था कि झूठ बोलने पर कार्रवाई होगी। पेगासस और राफेल मामले में भी यही रवैया अपनाया गया था। उनका एक ही मंत्र है, न कायदा सही, न कानून , राहुल जो कहें वो सही, हालाँकि देश ऐसे नहीं चलेगा।’

रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कहीं। बीजेपी नेता ने यह कहा कि बिहार की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस को उनके झूठ का करारा जवाब देगी। उन्होंने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के उस बयान पर भी नाराजगी जताई जिसमें बिहार के डीएनए पर सवाल उठाए गए थे।

रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोला

रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘सम्राट अशोक की विरासत बिहार के डीएनए में है। महात्मा गांधी की प्रेरणा बिहार के डीएनए में है। जब गांधी महात्मा बने, तो वे चंपारण आए और यहीं से सत्याग्रह शुरू किया। मैं रेवंत रेड्डी से अनुरोध करता हूँ कि वे बिहार को थोड़ा जानें।’

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक ने बिहार में ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ निकाली है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेता हिस्सा ले रहे हैं। मंगलवार को यात्रा का दसवाँ दिन सुपौल ज़िले से शुरू हुआ। सोमवार को यात्रा रोक दी गई।

‘वोटर अधिकार यात्रा’ पर हैं राहुल गांधी

राहुल गांधी की ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई। 16 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा लगभग 20 ज़िलों से होकर 1,300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा 1 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ समाप्त होगी। यात्रा औरंगाबाद, गया, शेखपुरा, कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर होते हुए सुपौल पहुंची।

