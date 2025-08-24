Home > Chunav > Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी ने टाला तेजस्वी की CM उम्मीदवारी का सवाल, क्या लालू यादव की बढ़ गई टेंशन!

Rahul gandhi: राहुल ने कहा - "हमने कर्नाटक में दिखाया कि कैसे वोटों की चोरी होती है। हम बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे।" उन्होंने यह भी बताया कि उनके दौरे के दौरान छोटे-छोटे बच्चे आकर कह रहे हैं - "वोट चोर, गद्दी छोड़ो।"

August 24, 2025

Bihar Chunav 2025: बिहार के अररिया में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश भर में वोटों की चोरी हो रही है और चुनाव आयोग इस पर चुप है। साथ ही, तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग अब “गोदी आयोग” बन गया है और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है।

राहुल गांधी ने कहा – “वोटों की चोरी हो रही है”

राहुल गांधी ने कहा कि अब करोड़ों लोग मानते हैं कि वोटों की चोरी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में उनकी पार्टी को मतदाता सूची तक नहीं दी गई। राहुल ने कहा – “हमने कर्नाटक में दिखाया कि कैसे वोटों की चोरी होती है। हम बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे।” उन्होंने यह भी बताया कि उनके दौरे के दौरान छोटे-छोटे बच्चे आकर कह रहे हैं – “वोट चोर, गद्दी छोड़ो।” राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग इन बच्चों से बात करे, तो सच्चाई खुद-ब-खुद पता चल जाएगी।

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछे सवाल

राहुल गांधी ने कहा- “मैंने कर्नाटक के महादेवपुरा से जुड़े आंकड़े रखे और चुनाव आयोग से पूछा कि 1 लाख फ़र्ज़ी मतदाता कहाँ से आए? चुनाव आयोग का जवाब अभी तक नहीं आया है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही चुनाव आयोग ने मुझसे हलफ़नामा माँगा। कुछ दिन बाद भाजपा के अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन चुनाव आयोग ने उनसे हलफ़नामा नहीं माँगा। मैंने फ़र्ज़ी मतदाताओं की बात की, अनुराग ठाकुर ने भी यही बात दोहराई, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा उनसे हलफ़नामा न माँगना दर्शाता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। सर, यह संस्थागत वोट चोरी का एक तरीका है। बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, लेकिन भाजपा एक भी शिकायत नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त और भाजपा के बीच साँठगाँठ है।”

“चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बन गया है”-तेजस्वी यादव 

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाते हुए कहा- “अब चुनाव आयोग चाटुकार आयोग बन गया है। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है।” हम ज़मीनी स्तर पर घूम चुके हैं और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है।” तेजस्वी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा – “हमने आज तक इतना झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। अफ़वाहें फैलाना ही उनका काम है। जब वे बिहार आए थे, तो उन्होंने घुसपैठियों का ज़िक्र किया था, हालाँकि चुनाव आयोग के हलफ़नामे में एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं है।”

मुकेश सहनी का बयान – “वोट सबसे बड़ी ताकत है”

वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि वे पूरे बिहार में घूम-घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा – “वोट सबसे बड़ी ताकत है। जब तक वोट का अधिकार रहेगा, समाज में हमें बराबरी का दर्जा मिलेगा।”

दीपांकर भट्टाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का हवाला दिया

भाकपा (माले) महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में यह साफ़ हो गया कि चुनाव आयोग अपनी ज़िम्मेदारी राजनीतिक दलों पर डाल रहा है। उन्होंने कहा – “बीएलए की ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन अब यह बोझ पार्टियों पर डाला जा रहा है।” सबसे ज़्यादा बीएलए भाजपा के हैं, फिर भी उनकी तरफ़ से कोई शिकायत नहीं आई। इसका साफ़ मतलब है कि भाजपा के वोट नहीं कटे, जबकि दूसरी पार्टियों के वोट प्रभावित हुए हैं।”

