Prashant Kishor: 55 वर्ष की उम्र और…प्रशांत किशोर का राहुल गांधी सबसे बड़ा हमला, ये बात कह मचा दी ‘इंडिया गठबंधन’ में भगदड़!

Bihar Chunav 2025: उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी से पूछिए कि उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई? इस पर बयान दीजिए कि उन्होंने सही कहा या ग़लत? अगर बिहार का कोई लड़का या बिहार के लोग मज़दूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, तो वे वोट माँगने बिहार क्यों आ रहे हैं?

Published By: Ashish Rai
Published: August 14, 2025 19:42:03 IST

Bihar Chunav 2025: प्रशांत किशोर ने बुधवार को राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 55 साल की उम्र में उन्होंने बिहार में एक रात भी नहीं बिताई। अगर वह अब बिहार आकर एक-दो रातें बिताएँ, तो उन्हें बिहार का दर्द समझ आएगा।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बारे में राहुल से पूछे सवाल

प्रशांत किशोर ने कहा, “ये लोग दिल्ली में बैठकर बिहार और यहाँ के लोगों को बिहारी बुलकर अपमानित करते हैं। उन्हें गाली देते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और बिहार आकर बिहारियों से वोट मांगते हैं। जब राहुल गांधी आएं तो उनसे पूछिए कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कैमरे पर कहा था कि बिहारियों का डीएनए मजदूरों का है। इसका मतलब है कि बिहारी मजदूरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी से पूछिए कि उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई? इस पर बयान दीजिए कि उन्होंने सही कहा या ग़लत? अगर बिहार का कोई लड़का या बिहार के लोग मज़दूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, तो वे वोट माँगने बिहार क्यों आ रहे हैं? तेलंगाना में रहकर वहीं से राजनीति कीजिए।

नीतीश और मोदी सरकार पर भी साधा निशाना

बगहा में बिहार बदलाव यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने लालू, नीतीश और मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। खराब मौसम के बीच शहर के बबुई टोला मैदान में आयोजित जन सुराज की जनसभा में पीके ने कहा कि ‘नवंबर में नीतीश कुमार की विदाई तय है, इसलिए वह कैबिनेट बैठक में आनन-फानन में सरकारी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं।’

उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर वह अपने 20 साल के कार्यकाल में बिहार में उद्योग नहीं लगा पाए तो इलेक्शन से एक महीने पहले उद्योग लगाने का ऐलान कर रहे हैं, जबकि पीएम मोदी बिहार से वोट लेकर गुजरात में रोजगार के प्लांट लगा रहे हैं।

