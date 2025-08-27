Home > Chunav > Pappu Yadav Controversy: जब मीसा भारती से शादी करना चाहते थे पप्पू यादव, सुन खौल गया था लालू यादव का खून!

Pappu Yadav Controversy: जब मीसा भारती से शादी करना चाहते थे पप्पू यादव, सुन खौल गया था लालू यादव का खून!

Lalu Yadav: पप्पू यादव एक गुंडे के तौर पर तो काम के थे, लेकिन लालू यादव उन्हें दामाद के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाए।

Published By: Ashish Rai
Published: August 27, 2025 20:05:00 IST

Pappu Yadav(पप्पू यादव ने लालू यादव के सामने रखा था मीसा भारती से शादी करने का प्रस्ताव)
Pappu Yadav(पप्पू यादव ने लालू यादव के सामने रखा था मीसा भारती से शादी करने का प्रस्ताव)

Pappu Yadav Controversy: सीपीएम विधायक अजीत सरकार की हत्या के आरोप में लंबे समय तक जेल में रहे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव का राजनीतिक और निजी जीवन काफी विवादों से भरा रहा है। छह बार सांसद रह चुके पप्पू का एक किस्सा लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती से जुड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं पप्पू यादव और लालू यादव के बीच की नजदीकियों की। बात है 1990 के आसपास की जब बिहार में लालू यादव का दबदबा बढ़ चुका था। उस दरम्यान पप्पू यादव राजनीति में भी नाम कमा रहे थे। यादव वोट बैंक और पप्पू यादव की दबंग छवि के चलते पप्पू के लालू और उनकी पार्टी आरजेडी (तब जनता दल) से करीबी रिश्ते थे। पप्पू यादव लंबे समय तक लालू के करीबी रहे, हालाँकि सब कुछ ज्यादा वक्त तक ठीक नहीं रह सका।

जब पप्पू ने मीसा से शादी की इच्छा जताई

वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर अपनी पुस्तक ‘बंधु बिहारी – लालू यादव और नीतीश कुमार की कहानी’ में लिखते हैं – “उनका (पप्पू यादव) जाना ज़ाहिर तौर पर तब हुआ जब उन्होंने अपने नेता (लालू यादव) की सबसे बड़ी बेटी मीसा से शादी करने की इच्छा जताई। लालू यादव अपने मातहत की इस गुंडागर्दी पर भड़क गए। पप्पू यादव एक गुंडे के तौर पर तो काम के थे, लेकिन लालू यादव उन्हें दामाद के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाए।” बिहार में ऐसी कोई जेल नहीं जहाँ

संकर्षण ठाकुर अपनी किताब में आगे लिखते हैं- “सहरसा-पूर्णिया इलाकों में बेतहाशा हिंसा करके कुख्यात हुआ एक नासमझ युवक पप्पू यादव, लालू यादव की सामाजिक क्रांति द्वारा राजनीति में लाए गए तत्वों का प्रतीक था। थोड़ा गुंडा, थोड़ा ठेकेदार, थोड़ा जाति-प्रधान, थोड़ा राजनीतिक मुनाफाखोर। उसकी कद-काठी हाथी के बच्चे जैसी और छवि एक पागल, भगदड़ मचाने वाले व्यक्ति जैसी थी। पूर्णिया से सांसद के रूप में प्रसिद्धि पाने से पहले, वह निजी तौर पर लोगों को यह बताने में गर्व महसूस करता था कि बिहार में ऐसी कोई जेल नहीं है जहाँ वह न गया हो।”

मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान पप्पू की तेजस्वी से नज़दीकियाँ बढ़ती दिखीं

बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विपक्षी दलों की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान, राजद नेता तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती देखी गई हैं। लोकसभा चुनाव के दरम्यान पप्पू और तेजस्वी के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई थी, जब लालू यादव ने जनता दल यूनाइटेड से बीमा भारती को बुलाकर पूर्णिया से इलेक्शन लड़ाया था और कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद पप्पू को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। पूर्णिया दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में पप्पू यादव ने तेजस्वी की तारीफ में कई बातें कहीं। एक तारीफ थी- जन नायक। कांग्रेस नेता भी राहुल गांधी को जन नायक कहते हैं। बिहार की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को जन नायक माना जाता है।

