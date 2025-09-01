Voter Adhikar Yatra: तेजस्वी को जननायक बताने से भी नहीं बनी बात, Pappu Yadav के साथ फिर हो गया बड़ा खेला!

Pappu Yadav: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक घमासान जारी है। विपक्ष ने सत्तारूढ़ एनडीए पर ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाकर उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन द्वारा ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ निकाली गई थी, जिसका आज सोमवार को समापन हो गया, लेकिन यात्रा के आखिरी दिन पप्पू यादव को एक बार फिर गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें गाड़ी पर चढ़ने नहीं देने का मामला सुर्खियों में आया।

‘मतदाता अधिकार यात्रा’ के समापन के दिन सोमवार को पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव के साथ फिर से बड़ा खेला हो गया। दरअसल, गाड़ी पर पहले से बैठे पप्पू यादव को उससे नीचे उतार दिया गया। इस दरम्यान पप्पू यादव की गाड़ी में सवार एक महिला कांग्रेस नेता से तीखी बहस हो गई। यह घटना पटना के जेपी गोलंबर के पास हुई।

पप्पू यादव की एक महिला नेता से बहस

बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पटना के प्रतिष्ठित गांधी मैदान से निकलने के बाद, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव काफिले की एक अन्य गाड़ी में बैठे थे। उसी गाड़ी में कांग्रेस की एक अन्य महिला नेता भी मौजूद थीं। पप्पू यादव उस गाड़ी में पहले से ही बैठे थे। हालाँकि जब राहुल गांधी की टीम की एक नेता ने पूर्णिया सांसद को गाड़ी में बैठे देखा, तो उन्होंने पप्पू यादव को गाड़ी से नीचे उतर जाने के लिए कहा।

इसके बाद बहस करते-करते पप्पू यादव भी भड़क गए। फिर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। हालाँकि, मनेर क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र पहले से ही वहाँ मौजूद थे। अंत में, तीखी बहस के बाद पप्पू यादव को वहाँ से उतार दिया गया।

बिहार बंद के दौरान भी पप्पू गाड़ी पर नहीं चढ़ पाए थे

हालाँकि, यह पहली बार नहीं है जब पप्पू यादव को किसी गाड़ी से उतारा गया हो। इससे पहले भी 9 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन द्वारा बिहार बंद का आयोजन किया गया था, उस समय भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य समेत महागठबंधन के सभी घटक दल मौजूद थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव ने गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें चढ़ने नहीं दिया गया। विवाद बढ़ने पर पप्पू यादव को अपनी सफाई देनी पड़ी कि वह गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे।

गाड़ी पर न चढ़ने देने से जुड़े सवाल पर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जब मेरा नाम सूची में ही नहीं था, तो मैं मंच पर क्यों जाऊं। मैं तो बस यह देखने गया था कि मेरे नेता राहुल गांधी ट्रक पर ठीक से चढ़े हैं या नहीं। बता दें, पप्पू यादव ही नहीं, कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने भी उस समय गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी चढ़ने नहीं दिया गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

