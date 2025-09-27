Seat Ka Samikaran: जहां दो यादव घराने तय करते हैं जीत-हार, पढ़िए नवादा का चुनावी सफर

Nawada Assembly Election 2025: बिहार में साल के अंत में चुनाव होने है. चुनाव से पहले ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है. सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार की दौरा करते रहें है. इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच आज नवादा सीट पर बात होगी. गायत्री देवी और राज बल्लभ यादव के परिवार के सदस्य इस सीट से 5-5 बार विधायक रह चुके है. वर्तमान में राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी यहां से विधायक हैं.

Nawada: नवादा बिहार के 38 जिलों में से एक है. नवादा 2अनुमंडलों और 14 प्रखंडों में विभाजित है. जिले में 5 विधानसभा सीटें इस तरह है रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर और वारिसलीगंज. आज “सीट समीकरण” में हम नवादा सीट पर चर्चा करेंगे. ये सीट 1952 में अस्तित्व में आई.

2000 में कृष्ण प्रसाद के भाई को मिली जीत (Krishna Prasad’s brother won in 2000)

2000 में राजबल्लभ प्रसाद ने राजद से चुनाव लड़ा और भारी जीत हासिल की. ​​इस चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को 51,402 मतों से हराया. राजबल्लभ प्रसाद को 106,614 मत मिले, जबकि शत्रुघ्न प्रसाद को 55,212 मत मिले.

2005 में पूर्णिमा यादव विधायक बनीं (Purnima Yadav became MLA in 2005)

फरवरी 2005 में कौशल यादव की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार पूर्णिमा यादव नवादा सीट से विधायक बनीं. उन्होंने अक्टूबर 2005 और 2010 में भी जीत हासिल की और तीनों चुनावों में दो बार के विधायक और राजद उम्मीदवार राजबल्लभ दूसरे स्थान पर रहे. फरवरी 2005 में उन्होंने राजबल्लभ प्रसाद को 10,081 मतों से हराया. अक्टूबर 2005 में उन्होंने राजबल्लभ प्रसाद को 2,004 मतों से हराया.

2010 में जदयू के साथ लड़ी (Fought with JDU in 2010)

2010 के चुनाव में पूर्णिमा यादव ने जदयू के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाई और जीत हासिल की. ​​इस चुनाव में उन्होंने राजबल्लभ यादव को 6,337 मतों से हराया.

2015 में राजबल्लभ प्रसाद की वापसी (Return of Rajballabh Prasad in 2015)

लगातार तीन चुनाव हारने के बाद राजबल्लभ प्रसाद ने 2015 में वापसी की. उन्होंने बसपा के इंद्रदेव प्रसाद को 16,726 मतों से हराया. प्रसाद को कुल 88,235 मत मिले जबकि इंद्रदेव को 71,509 मत मिले. 2016 में विधायक राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग लड़की ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. आरोप लगने के बाद पूर्व विधायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. 14 अगस्त 2025 को पटना उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया. राजबल्लभ यादव के जेल में रहने के कारण 2016 में नवादा में उपचुनाव हुआ. इस चुनाव में जदयू के कौशल यादव जीते.

2020 में विभा देवी विधायक बनी (Vibha Devi became MLA in 2020)

2020 में राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी ने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. ​​इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार श्रवण कुमार दूसरे स्थान पर रहे. विभा देवी को कुल 72,435 वोट मिले जबकि श्रवण कुमार को 46,125 वोट मिले.

