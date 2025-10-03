बिहार में छिड़ा स्टार वॉर, जानिए Pawan singh को लेकर क्या बोले खेसारी लाल यादव?
बिहार में छिड़ा स्टार वॉर, जानिए Pawan singh को लेकर क्या बोले खेसारी लाल यादव?

Pawan Singh: खेसारी लाल ने यह भी कहा कि यह उनकी अपनी सोच है. उन्होंने कहा, "वैसे भी, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता. हम किसी एक नेता के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन यह हमारा नजरिया है. हमारे बीच कभी कोई दुश्मनी नहीं रही. पहले वह एक गायक थे, लेकिन अब वह एक राजनेता बन गए हैं."

By: Ashish Rai | Published: October 3, 2025 4:36:57 PM IST

Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल यादव ने लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह के लिए प्रचार किया था. लेकिन इस विधानसभा चुनाव में पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और उपेंद्र कुशवाहा के पैर भी छू लिए. इस पर टिप्पणी करते हुए खेसारी लाल ने कहा, ‘अब उनका पवार वहां से शुरू होगा.’ उन्होंने आगे कहा, ‘देखिए, यह उनका निजी मामला है. तब वे सही थे और मुझे लगता है कि अब भी वे सही हो सकते हैं.’

‘उनका पवार अब वहां से शुरू होगा’- खेसारी लाल

खेसारी लाल ने यह भी कहा कि यह उनकी अपनी सोच है. उन्होंने कहा, “वैसे भी, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता. हम किसी एक नेता के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन यह हमारा नजरिया है. हमारे बीच कभी कोई दुश्मनी नहीं रही. पहले वह एक गायक थे, लेकिन अब वह एक राजनेता बन गए हैं.”

मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं

भवे यानी छोटी भाभी के राजद से चुनाव लड़ने पर खेसारी लाल ने कहा कि मेरे लिए दोनों मायने रखते हैं. अगर किसी का पति हूं तो दूसरे के लिए भाई भी हूं.उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं. मैं रिश्तों को बचाने का प्रयत्न करता हूं और नए रिश्ते भी कमाने की कोशिश में रहता हूँ. इस स्थिति में, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि जब एक भाई ने अपने भाई का समर्थन किया, तो बड़े भाई को भी अपनी भाभी का समर्थन करना चाहिए.” उन्होंने आगे कहा, “फिलहाल मैं राजनीति से दूर हूँ. अगर इस बारे में कोई अपडेट होगा तो मैं ज़रूर सबको बताऊँगा.”

बीजेपी छोड़ने के बयान पर खेसारी लाल ने जवाब दिया, “अगर वे पार्टी नहीं छोड़े थे तो उन्हें टिकट वापस क्यों करना पड़ा? यह उनसे पूछिए.इसके अलावा, राजनीति में भावनाओं या इमोशन्स की कोई जगह नहीं होती; यह सब बिजनेस है. उन्होंने आगे कहा, “हम और हमारा काम उनसे बहुत अलग है. मैं अपनी समस्याएं और संबंधित मुद्दे ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर करता हूं.”

Bihar Elections 2025: पवन सिंह के लिए BJP ने बनाया खास प्लान, जानें कहां से लड़ेंगे चुनाव? किन सीटों पर डालेंगे असर

