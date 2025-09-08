Home > Chunav > शख्स के कंधे पर सवार होकर ये क्या कर रहे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर? Video देख घूम जाएगा माथा

शख्स के कंधे पर सवार होकर ये क्या कर रहे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर? Video देख घूम जाएगा माथा

Tariq Anwar Video: कटिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के दौरान कांग्रेस सांसद तारिक अनवर लोगों के कंधे पर सवार नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।

Published By: Sohail Rahman
Published: September 8, 2025 11:30:42 IST

Katihar Congress MP Viral Video (तारिक अनवर का वायरल वीडियो)
Katihar Congress MP Viral Video (तारिक अनवर का वायरल वीडियो)

Congress MP Viral Video: कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर (Congress MP Tariq Anwar) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें देखा जा सकता है कि सांसद जी बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। जहां वो एक व्यक्ति के कंधे पर सवार होकर बाढ़ का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो से बिहार की राजनीति का पारा हाई हो गया है।  विपक्षी दल इस घटना को ‘जनता का अपमान’ बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस इसे ‘जनता का प्यार’ कह रही है।

क्या है पूरा मामला?

आपको जानकारी के लिए बता दें कि कटिहार के सांसद तारिक अनवर अपने दो दिवसीय दौरे पर कटिहार, मनिहारी विधानसभा के बरारी और धुरियाही पंचायत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे थे। शुरुआत में उन्होंने ट्रैक्टर से सुदूर इलाकों का जायजा लिया। लेकिन जब उन्हें पैदल पानी भरे इलाकों से गुजरना पड़ा, तो वे खुद चलने के बजाय स्थानीय लोगों के कंधों पर बैठ गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद इसकी आलोचना होने लगी है।

View this post on Instagram

A post shared by The Bihari Brief (@thebiharibrief)



कटिहार जिलाध्यक्ष ने क्या कहा? (Katihar District Congress President Sunil Yadav)

कटिहार जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील यादव (Katihar District Congress President Sunil Yadav) ने सांसद का बचाव करते हुए कहा कि सांसद तारिक अनवर (Tariq Anwar) बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को समझने के लिए सुदूर इलाकों में गए थे। पानी में चलते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। लोगों ने खुद उन्हें प्यार से कंधों पर उठाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। यह उनके प्रति जनता के स्नेह और सम्मान को दर्शाता है।

विपक्षी दलों ने क्या-क्या कहा? (What did opposition parties say?)

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का वीडियो वायरल (Tariq Anwar Viral Video) होने के बाद विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उनका कहना है कि यह एक जनप्रतिनिधि के अहंकार को दर्शाता है। एक स्थानीय भाजपा नेता ने कहा कि यह जनता की समस्याओं को देखने का नहीं, बल्कि उनका मजाक उड़ाने का तरीका है। अगर सांसद ठीक से चल नहीं पा रहे थे, तो उन्हें मोटर बोट का इस्तेमाल करना चाहिए था। जनता के कंधों का इस्तेमाल करना पूरी तरह से एक राजनीतिक स्टंट (Political stunts) है। इस घटना के सामने आने के बाद नेताओं के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के तरीकों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यह तस्वीर अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है।

यह भी पढ़ें :-

Bhupen Hazarika: डॉ. भूपेन हजारिका की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विशेष लेख

1951 की रोल्स रॉयस को लेकर पति-पत्नी में चल रहा था विवाद, SC ने ‘शाही शादी’ को करवाया खत्म

Tags: bihar chunav 2025biharelectionewsCongress MP Viral VideoTariq AnwarTariq Anwar Video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
शख्स के कंधे पर सवार होकर ये क्या कर रहे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर? Video देख घूम जाएगा माथा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

शख्स के कंधे पर सवार होकर ये क्या कर रहे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर? Video देख घूम जाएगा माथा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शख्स के कंधे पर सवार होकर ये क्या कर रहे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर? Video देख घूम जाएगा माथा
शख्स के कंधे पर सवार होकर ये क्या कर रहे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर? Video देख घूम जाएगा माथा
शख्स के कंधे पर सवार होकर ये क्या कर रहे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर? Video देख घूम जाएगा माथा
शख्स के कंधे पर सवार होकर ये क्या कर रहे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर? Video देख घूम जाएगा माथा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?