‘ऐसा हुआ तो हम BJP को बुरी तरह हरा देंगे’, बिहार चुनाव फतेह करने के लिए Prashant Kishor को मिल गया फार्मूला, प्लान सुन मोदी-शाह हिल जाएंगे!

Bihar Chunav 2025: बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शनिवार को मुसलमानों और बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, बाबा साहेब अंबेडकर, लोहिया को विचारधारा के आधार पर मानने वाले सभी हिंदुओं को मुसलमानों के साथ सामाजिक-राजनीतिक गठबंधन बनाना चाहिए, अगर ऐसा संभव हुआ तो हम भाजपा को बुरी तरह हरा देंगे।

प्रशांत ने विचारधारा आधारित समीकरण की बात की

प्रशांत किशोर ने कहा, “हम केवल एक ही समीकरण में विश्वास करते हैं और वह है विचारधारा आधारित समीकरण। इस देश में आधे से ज़्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ नहीं हैं। जन सुराज का फॉर्मूला MY फॉर्मूला नहीं है, जन सुराज का सूत्र यह है कि गांधी, जयप्रकाश, बाबा साहेब अंबेडकर, लोहिया को विचारधारा के आधार पर मानने वाले सभी हिंदुओं को मुसलमानों के साथ एक सामाजिक-राजनीतिक गठबंधन बनाना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो हम भाजपा को बुरी तरह हरा देंगे।”

प्रशांत किशोर ने कहा कि अब तक मुस्लिम समुदाय लालटेन के तेल की तरह जलता रहा है, लेकिन अब लालटेन की रोशनी बुझने वाली है। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय हमारे साथ जुड़ता है, तो अगले दो सालों में हम पूरे देश की राजनीति का रुख बिहार की ओर मोड़ देंगे।

‘देश के 50% से ज़्यादा हिंदू भाजपा के ख़िलाफ़ हैं’

उन्होंने यह भी कहा कि देश के 50 फीसदी से अधिकतर हिंदू बीजेपी के विरुद्ध हैं और अगर उनमें से 20 प्रतिशत भी मुस्लिम समुदाय के साथ मिल गए, तो समझिए हमारी जीत पक्की हो गई। उन्होंने इंडिया गठबंधन को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे मुसलमानों को उचित भागीदारी देते हैं, तो हम उनके ख़िलाफ़ हिंदू उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने 243 में से 40 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान किया है।

दरअसल, जन सुराज पार्टी ने पटना के हज भवन में बिहार बदलाव सम्मेलन का सफल आयोजन किया था। शनिवार को पूरे बिहार से मुस्लिम समाज के 3000 से ज़्यादा बुद्धिजीवी जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से बात करने हज भवन आए थे। इसमें 50 से ज़्यादा प्रोफ़ेसर, शिक्षक और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। साथ ही, लगभग 250 लोगों ने जन सुराज की सदस्यता ग्रहण की।

हज भवन में प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से कहा कि आपका वोट बहुत कीमती है। तो भीड़ का हिस्सा मत बनो। हम यहाँ हैं, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सबको अपनी नागरिकता साबित करने का मौका दिया जाएगा। अल्लाह के सिवा किसी से मत डरो। तुमने बहुत कुछ देखा है, बीजेपी देखी है, मोदी-योगी का राज देखा है, UCC-NRC देखा है। अब डरने की क्या बात है?

