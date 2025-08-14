Chirag Paswan: ‘बिहार में NDA का साथ छोड़ेंगे चिराग’, लोजपा (रामविलास) ने दिया दो टूक जवाब, पूरे बिहार में मचेगी हलचल!

Bihar chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोजपा (रामविलास) ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ है। लोजपा (रामविलास) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एनडीए से नाता तोड़ने की खबरों का गुरुवार को खंडन करते हुए लोजपा (रामविलास) प्रवक्ता निशांत मिश्रा ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ है। उन्होंने ऐसी खबरों को फर्जी बताया। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी खबरें पूरी तरह से निराधार हैं।

लोजपा (रामविलास) फिलहाल बिहार में एनडीए का हिस्सा है और भाजपा व अन्य घटक दल जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन हाल के दिनों में चिराग पासवान ने बिहार में नीतीश कुमार सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और उसके बाद लगातार उन पर सवाल उठ रहे थे।

गुरुवार को ऐसी खबरें आईं कि चिराग पासवान ने कहा है कि वह बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन पार्टी प्रवक्ता ने ऐसी खबरों का खंडन किया और कहा कि पार्टी एनडीए के साथ है।

चिराग पासवान ने हाल के दिनों में कहा है कि वह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव खुद लड़ना चाहते हैं। उनकी पार्टी कितनी सीटों पर और किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बारे में पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है।

विपक्ष के वोट चोरी के आरोप पर कटाक्ष

चिराग पासवान लगातार विपक्ष और महागठबंधन की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने हाल ही में साफ़ तौर पर कहा है कि विपक्ष पूरी तरह से हताश है और वोट चोरी तो बस एक बहाना है। बिहार चुनाव से पहले, महागठबंधन के दल कांग्रेस और राजद ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाए हैं और लगातार चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं।

महागठबंधन ने 17 अगस्त से बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा की घोषणा की है। इस यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई शीर्ष नेता शामिल होंगे।

बिहार में अपराध पर चिंता

चिराग पासवान ने कहा कि वह जदयू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के खिलाफ बगावत नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल अपनी चिंताएँ व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी सरकार को केवल बाहर से समर्थन दे रही है और उसका हिस्सा नहीं है।

इससे पहले चिराग ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा था कि बिहार में बढ़ता अपराध चिंता का विषय है। प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में कदम उठाने की जरूरत है।

