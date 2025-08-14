Home > Chunav > Chirag Paswan: ‘बिहार में NDA का साथ छोड़ेंगे चिराग’, लोजपा (रामविलास) ने दिया दो टूक जवाब, पूरे बिहार में मचेगी हलचल!

Chirag Paswan: ‘बिहार में NDA का साथ छोड़ेंगे चिराग’, लोजपा (रामविलास) ने दिया दो टूक जवाब, पूरे बिहार में मचेगी हलचल!

Bihar chunav 2025: महागठबंधन ने 17 अगस्त से बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा की घोषणा की है। इस यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई शीर्ष नेता शामिल होंगे।

Published By: Ashish Rai
Published: August 14, 2025 22:53:53 IST

Chirag Paswan: ‘बिहार में NDA का साथ छोड़ेंगे चिराग’, लोजपा (रामविलास) ने दिया दो टूक जवाब, पूरे बिहार में मचेगी हलचल!

Bihar chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोजपा (रामविलास) ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ है। लोजपा (रामविलास) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एनडीए से नाता तोड़ने की खबरों का गुरुवार को खंडन करते हुए लोजपा (रामविलास) प्रवक्ता निशांत मिश्रा ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ है। उन्होंने ऐसी खबरों को फर्जी बताया। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी खबरें पूरी तरह से निराधार हैं।

लोजपा (रामविलास) फिलहाल बिहार में एनडीए का हिस्सा है और भाजपा व अन्य घटक दल जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन हाल के दिनों में चिराग पासवान ने बिहार में नीतीश कुमार सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और उसके बाद लगातार उन पर सवाल उठ रहे थे।

Indian Economy: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा तोहफ़ा, अमेरिका और पाकिस्तान हो सकते हैं हैरान!

गुरुवार को ऐसी खबरें आईं कि चिराग पासवान ने कहा है कि वह बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन पार्टी प्रवक्ता ने ऐसी खबरों का खंडन किया और कहा कि पार्टी एनडीए के साथ है।

चिराग पासवान ने हाल के दिनों में कहा है कि वह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव खुद लड़ना चाहते हैं। उनकी पार्टी कितनी सीटों पर और किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बारे में पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है।

विपक्ष के वोट चोरी के आरोप पर कटाक्ष

चिराग पासवान लगातार विपक्ष और महागठबंधन की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने हाल ही में साफ़ तौर पर कहा है कि विपक्ष पूरी तरह से हताश है और वोट चोरी तो बस एक बहाना है। बिहार चुनाव से पहले, महागठबंधन के दल कांग्रेस और राजद ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाए हैं और लगातार चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं।

महागठबंधन ने 17 अगस्त से बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा की घोषणा की है। इस यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई शीर्ष नेता शामिल होंगे।

बिहार में अपराध पर चिंता

चिराग पासवान ने कहा कि वह जदयू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के खिलाफ बगावत नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल अपनी चिंताएँ व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी सरकार को केवल बाहर से समर्थन दे रही है और उसका हिस्सा नहीं है।

इससे पहले चिराग ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा था कि बिहार में बढ़ता अपराध चिंता का विषय है। प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में कदम उठाने की जरूरत है।

Delhi Traffic Alert: दिल्ली में आज से ही बंद हो जाएंगे ये सस्ते, किन-किन मार्गों पर रहेगी छूट, यहां जानें पूरी डिटेल

Tags: chirag paswan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
Chirag Paswan: ‘बिहार में NDA का साथ छोड़ेंगे चिराग’, लोजपा (रामविलास) ने दिया दो टूक जवाब, पूरे बिहार में मचेगी हलचल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Chirag Paswan: ‘बिहार में NDA का साथ छोड़ेंगे चिराग’, लोजपा (रामविलास) ने दिया दो टूक जवाब, पूरे बिहार में मचेगी हलचल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chirag Paswan: ‘बिहार में NDA का साथ छोड़ेंगे चिराग’, लोजपा (रामविलास) ने दिया दो टूक जवाब, पूरे बिहार में मचेगी हलचल!
Chirag Paswan: ‘बिहार में NDA का साथ छोड़ेंगे चिराग’, लोजपा (रामविलास) ने दिया दो टूक जवाब, पूरे बिहार में मचेगी हलचल!
Chirag Paswan: ‘बिहार में NDA का साथ छोड़ेंगे चिराग’, लोजपा (रामविलास) ने दिया दो टूक जवाब, पूरे बिहार में मचेगी हलचल!
Chirag Paswan: ‘बिहार में NDA का साथ छोड़ेंगे चिराग’, लोजपा (रामविलास) ने दिया दो टूक जवाब, पूरे बिहार में मचेगी हलचल!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?