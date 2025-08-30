Akhilesh Yadav पर BJP का तीखा पलटवार, ‘लाल टोपी देख जानवर भी भाग जाते हैं, जनता कैसे …’

Shahnawaz Hussain statement against Akhilesh yadav: ‘लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव बहुत घमंडी हो गए हैं, लेकिन बिहार की जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है।’ यह बात भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज़ हुसैन ने शनिवार को दरभंगा में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने अखिलेश यादव पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव की लाल टोपी देखकर तो जानवर भी भाग जाते हैं, ऐसे में जनता कैसे इकट्ठा होगी।

शाहनवाज़ हुसैन ने मारपीट की घटना पर भी दी सफाई

इससे पहले शनिवार को जब शाहनवाज़ हुसैन दरभंगा पहुँचे, तो सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, ज़िला अध्यक्ष आदित्य नारायण उर्फ़ मन्ना ने मिथिला की परंपरा के अनुसार उन्हें पगड़ी और चादर देकर सम्मानित किया। शाहनवाज़ हुसैन ने पटना के सदाकत आश्रम में हुई तोड़फोड़ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले की घटना पर भी सफाई दी। शाहनवाज़ हुसैन ने कहा कि यह भाजपा की कोई योजना नहीं थी, बल्कि प्रधानमंत्री की माँ के साथ हुई गाली-गलौज से आम लोगों में उपजे गुस्से का प्रकटीकरण था।

कांग्रेसी प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग न करें

शाहनवाज़ हुसैन ने चेतावनी दी कि कांग्रेस भविष्य में प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने से बचे। भाजपा प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेसी गाली देने वालों को भाजपा कार्यकर्ता बता रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और उनकी माँ के सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे।

दरअसल, बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दरम्यान कांग्रेस-राजद की रैली में पीएम मोदी और उनकी माँ के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही बवाल खड़ा हो गया। भरतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल और पार्टी कार्यकर्ता कृष्णा सिंह कल्लू ने पटना के कोतवाली और गांधी मैदान थाने में राहुल गांधी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा एक रैली भी निकाली गई। बीजेपी नेताओं ने चेतावनी दी है कि वे 1 सितंबर को पटना में राहुल की पदयात्रा नहीं होने देंगे।

