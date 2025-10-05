Bihar Chunav 2025: NDA में नहीं चलेगा ‘बड़े-छोटे भाई’ का फार्मूला, BJP ने युवाओं और महिलाओं को दी प्राथमिकता

Bihar Chunav 2025: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की चुनाव समिति अपनी रणनीति पर काम कर रही है. शनिवार को पटना में भाजपा चुनाव समिति की बैठक हुई. बैठक में आगामी चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति और संभावित उम्मीदवार पर चर्चा हुई है. बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस बार चुनाव में न कोई बड़ा भाई होगा और न ही कोई छोटा भाई. एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और चट्टान की तरह खड़ा रहेगा. यह बैठक देर शाम पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हुई. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक की अध्यक्षता की. उन्हें बिहार चुनाव के लिए पार्टी का प्रभारी बनाया गया है.

इस बैठक में शामिल भाजपा नेता

इस बीच बैठक में शामिल हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (बिहार प्रभारी) विनोद तावड़े ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि बिहार एक बार फिर विकासमुखी सरकार चुनने के लिए तैयार है. आज बिहार चुनाव समिति की बैठक में आगामी चुनाव के संभावित उम्मीदवार पर चर्चा हुई है. बैठक के बाद बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पार्टी ने 60 सीट की समीक्षा पूरी कर ली है और रविवार शाम 6 बजे बाकी सीट पर फिर से बैठक होगी. शनिवार को हुई बैठक में नए उम्मीदवार के आवेदन पर भी विचार किया गया है. दूसरे दौर की बैठक के बाद उम्मीदवार की एक सूची तैयार की जाएगी. जिसे केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और भाजपा केंद्रीय समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा.

60 सीट पर चर्चा शेष सीट पर आज होगी चर्चा

दिलीप जायसवाल ने बताया कि पार्टी ने अपनी 84 मौजूदा सीट में से 60 पर चर्चा की. शेष सीट और 2020 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर रविवार को फिर से चर्चा होगी. मौजूदा विधायक के प्रदर्शन और उनकी सीट के लिए संभावित उम्मीदवार के नाम पर भी विचार किया गया है.

सत्ता विरोधी लहर वाली सीट पर फोकस

बैठक में तय हुआ कि चुनाव में महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. जिन मौजूदा विधायक ने अच्छा प्रदर्शन किया है और जिन्हें सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ रहा है. उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा. इस बीच सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे उम्मीदवार पर विशेष रूप से चर्चा की जा रही है.

विधानसभा चुनाव पर व्यापक चर्चा

उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (भाजपा के सह-प्रभारी), केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह, तथा स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद भी बैठक में शामिल थे. बिहार के उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि आज की बिहार चुनाव समिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव पर व्यापक चर्चा हुई. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास सुशासन और जनकल्याण के नए मानक स्थापित किए है.

