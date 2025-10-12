Bihar Chunav: NDA और महागठबंधन में क्यों नहीं हो पा रहा सीटों का बंटवारा, कौन फंसा रहा पेंच, कहां अटक रही बात?

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा समझौता अभी भी अधर में लटका हुआ है. NDA और महागठबंधन दोनों ही सीट के बंटवारे पर अभी तक अंतिम सहमति नहीं बना पाए हैं. सूत्रों के अनुसार आज यानी रविवार को दिल्ली में अलग-अलग बैठक में दोनों गठबंधन इस फॉर्मूले को अंतिम रूप दे सकते है. NDA में भाजपा और जदयू के बीच सीट के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है. जबकि महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच कुछ सीट को लेकर मतभेद बने हुए है.

NDA का फॉर्मूला लगभग तय

सूत्रों के मुताबिक NDA में BJP और JDUअधिकांश सीट पर चुनाव लड़ेंगे. BJP को 101 और JDU को 102 सीट मिलने की उम्मीद है. जबकि छोटे दलों को उनके क्षेत्रीय प्रभाव के आधार पर सीट बंटवारा की जाएंगी. आज यानी रविवार को दिल्ली में NDA नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई गई है. जिसमें कई नेता शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीट के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा सकता है और अगले हफ्ते तक उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा सकती है.

महागठबंधन अभी भी उठल-पुथल

महागठबंधन के भीतर सीट के बंटवारे का फॉर्मूला अभी भी तय नहीं हुआ है. सीट बंटवारे को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच लंबी बातचीत चल रही है. सूत्रों के अनुसार महागठबंधन में सीट बंटवारे का संभावित फॉर्मूला इस प्रकार है:

राजद: 134-135 सीटें

कांग्रेस: ​​54-55 सीटें

भाकपा (माले): 21-22 सीटें

भाकपा: 6 सीटें

माकपा: 4 सीटें

वीआईपी: 15-16 सीटें

झामुमो, रालोसपा, आईआईपी और अन्य दलों को मिलाकर: 6-7 सीटें.

हालांकि CPI-ML ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वह “सम्मानजनक हिस्सेदारी” से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है. यही कारण है कि CPI-ML अभी तक RJD के फॉर्मूला पर सहमत नहीं हुई है.

फिर होगा दिल्ली में बैठक

महागठबंधन की आज यानी रविवार को तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच रहें है. जहां उनकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात तय है. यह बैठक सीट बंटवारे पर अंतिम दौर की चर्चा होगी. तेजस्वी के साथ मनोज झा और आलोक मेहता भी मौजूद रहेंगे. सूत्र बताते हैं कि राजद कांग्रेस के साथ कम से कम 55 सीटों पर समझौता चाहता है. जबकि कांग्रेस 60 से नीचे नहीं जाना चाहती है.

NDA और महागठबंधन दोनों की दिल्ली में आज बैठक

दोनों मोर्चों की रविवार को दिल्ली में बैठक होंगी. नीतीश कुमार और भाजपा नेतृत्व एनडीए के सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देंगे. इस बीच तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता महागठबंधन के समझौते को अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर रविवार को कोई फैसला हो जाता है तो दोनों मोर्चे सोमवार से उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर सकते हैं.

क्या आज इंतजार खत्म होगा?

बिहार की राजनीति इस समय रविवार के इंतजार में है. सीट के बंटवारे को लेकर यह खींचतान चुनावी उलटी गिनती के बीच सबसे बड़ा सस्पेंस बन गई है. एनडीए अपनी एकता दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहीं महागठबंधन यह संदेश देना चाहता है कि हमारे बीच मतभेद नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक बातचीत होती है. हालांकि जमीनी कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ रही है. टिकट आवंटन के इंतज़ार में सभी की निगाहें रविवार की बैठकों पर टिकी है.