बिहार में हिंदुओं के घर से निकल रहे मुस्लिम, दिल्ली तक मचा हड़कंप

Bihar Voter List: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)में कई बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर सकरा विधानसभा क्षेत्र की कटेसर पंचायत का मोहनपुर टोला इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। यह टोला भूमिहार और वैश्य समुदाय का गढ़ माना जाता है। ग्रामीणों की मानें तो यहां लगभग 500 हिंदू परिवार रहते हैं और एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। लेकिन हाल ही में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जब चुनाव आयोग (ECI) ने मतदाता सूची (Voter List) का मसौदा जारी किया, तो इसे देखकर ग्रामीण हैरान रह गए।

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि गांव के सैकड़ों घरों में मुस्लिम मतदाताओं (Muslim Voters) के नाम जुड़े पाए गए। कुछ घरों में दो नाम जुड़े थे, तो कुछ में आठ-दस नाम। उदाहरण के तौर पर स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी कामेश्वर ठाकुर के परिवार में छह मतदाता हैं, लेकिन सूची में उनके साथ दो और मुस्लिम नाम जोड़ दिए गए। इसी तरह, माथुर ठाकुर और दिलीप ठाकुर के परिवार में 5-5 मतदाता थे, लेकिन सूची में चार और मुस्लिम नाम जोड़ दिए गए। इसको लेकर कामेश्वर ठाकुर का बयान भी सामने आया है। जिसमें उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण गलती नहीं है, बल्कि एक साजिश लगती है। यह समझ से परे है कि हमारे परिवार में मुस्लिम नाम कैसे जुड़ गए।

कई घरों की मतदाता सूची में मुस्लिम मतदाताओं के नाम

अगर गांव के दूसरे परिवारों की बात करें तो उनका भी यही हाल है। जानकारी सामने आ रही है कि कई घरों की मतदाता सूची में मुस्लिम मतदाताओं के नाम शामिल कर दिए गए हैं, जो सालों से बंद पड़े हैं या जिनके मालिक विदेश में रहते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित खेल है। उन्हें डर है कि यह गलती भविष्य में उनकी जमीन-जायदाद को लेकर विवाद पैदा कर सकती है।

उदाहरण के तौर पर, उमेश ठाकुर एक बैंक में काम करते हैं और उनका घर अक्सर बंद रहता है। लेकिन उनके परिवार की मतदाता सूची में आठ मुस्लिम मतदाताओं के नाम दर्ज थे। वहीं, मृतक मुंद्रिका ठाकुर का घर कई सालों से बंद पड़ा है, झाड़ियां उग आई हैं, फिर भी मतदाता सूची में उनके नाम के साथ आठ मुस्लिम नाम जोड़ दिए गए। इसके अलावा, गांव के ही कृष्ण कुमार ठाकुर ने कहा कि हमारे मोहल्ले में कोई मुस्लिम नहीं रहता। फिर भी हर घर की मतदाता सूची में मुस्लिम नाम कैसे जोड़ दिए गए? यह पूरी तरह से गलत है।

ग्रामीणों ने दी चुनाव बहिष्कार की धमकी

पूरा मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत की है। लेकिन इसको लेकर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि, अधिकारियों ने गाँव का दौरा जरूर किया है। अब तक कार्रवाई न होता देख ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि मतदाता सूची में त्रुटियों को जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे।