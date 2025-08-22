Home > Chunav > Bihar elections: आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मिशन-225 रथ किया रवाना

Bihar elections: आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मिशन-225 रथ किया रवाना, राज्यभर में जाकर तेजस्वी यादव के वादों की जानकारी देगा

Published: August 22, 2025 22:30:58 IST

पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट 
Bihar elections: चुनावी सरगर्मी के बीच लालू प्रसाद यादव ने मिशन-225 रथ रवाना किया है, जो राज्य के विभिन्न इलाकों में जाएगा. इस रथ के जरिए आरजेडी अपने नेता तेजस्वी यादव के वादों के बारे में आम लोगों को बतायेगा, ताकि चुनाव में 225 सीटें जीतने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके.

युद्ध स्तर पर चुनावी कार्यक्रम

बिहार अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है. पार्टियां युद्ध स्तर पर चुनावी कार्यक्रम चला रही हैं. महागठबंधन की ओर से कमान जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संभाल रखी है. दोनों राज्य में वोट अधिकार यात्रा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं. वहीं, एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में रैलियां कर रहे हैं. हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं. 

दो सौ यूनिट बिजली मुफ्त

तेजस्वी यादव ने 2025 को लेकर कई वादे महीनों पहले बिहार के आम अवाम से किये. इनमें से ज्यादातर वादों पर राज्य सरकार की ओर से एक्शन लिया गया है. उन्हें पूरा किया गया है, लेकिन तेजस्वी यादव अब भी अपने वादों पर कायम हैं और कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, तो हम महिलाओं के खाते में हर महीने 25 सौ रुपये देंगे. साथ ही हर परिवार को दो सौ यूनिट बिजली मुफ्त देंगे. सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा कर 15 सौ करेंगे. 

लालू प्रसाद यादव ने दिखायी हरी झंडी

इन वादों को लेकर राज्यभर में आरजेडी और कांग्रेस की ओर से अभियान चलाया गया. आरजेडी के नेताओं की ओर से अपने इलाकों में इसको लेकर बैनर पोस्टर लगाये हैं. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से भी इनका लगातार प्रचार किया जा रहा है. अब इन वादों को लेकर एक रथ भी आरजेडी की ओर से रवाना किया गया है. जिसको हरी झंडी पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दिखायी. इसके बाद रथ रवाना हो गया. 

10 सर्कुलर रोड यानि राबड़ी आवास से रथ रवाना 

रथ रवाना करने का कार्यक्रम 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी आवास पर हुआ, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल समेत तमाम नेता मौजूद रहे. इस दौरान मंगनीलाल मंडल ने कहा कि ये मिशन-225 का रथ है, जो तेजस्वी यादव का संकल्प है. अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, जो वादे नेता प्रतिपक्ष की ओर से किये गये हैं. उनको पूरा किया जाएगा.

