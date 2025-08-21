Home > Chunav > Bihar elections: विधानसभा चुनाव में सख्त निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय ने बनाया पांच सेल

Bihar elections: विधानसभा चुनाव में सख्त निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय ने बनाया पांच सेल

Bihar elections: विधानसभा चुनाव में सख्त निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय ने बनाया पांच सेल, नारकोटिक, साइबर, सोशल मीडिया, फेक करेंसी और कैश जब्ती के लिए खास सेल गठित, चुनाव में सख्त मुस्तैदी की तैयारी में पुलिस मुख्यालय, शुरू हुई कवायद

August 21, 2025

Bihar elections: विधानसभा चुनाव में सख्त निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय ने बनाया पांच सेल
Bihar elections: विधानसभा चुनाव में सख्त निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय ने बनाया पांच सेल

पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट 
Bihar elections: अक्टूबर-नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव में सशक्त निगरानी के लिए पांच अलग-अलग सेल का गठन किया गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इन सेल का गठित आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अंतर्गत किया गया है। इसकी जानकारी डीआईजी (आर्थिक अपराध) मानवजीत सिंह ढिल्लो ने संवाददाताओं से बात करने के दौरान दी। उन्होंने कहा कि जिन पांच विशेष सेल का गठन किया गया है, उसमें मादक पदार्थ (नारकोटिक्स) तस्करी की रोकथाम, साइबर अपराध, सोशल मीडिया पर निगरानी, फर्जी मुद्रा (फेक करेंसी) और कैश के अवैध लेनदेन पर निगरानी रखने से संबंधित सेल शामिल हैं। चुनाव के दौरान इन तमाम अवैध गतिविधियों पर समुचित नजर रखने का दायित्व इन विशिष्ट सेल को सौंपा गया है।

पुलिस के अन्य महकमों को खासतौर से निर्देश जारी किया

चुनाव के दौरान सभी तरह की अनैतिक गतिविधि पर नजर रखना पुलिस की प्राथमिकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी संबंधित सेल और पुलिस के अन्य महकमों को खासतौर से निर्देश जारी किया है। डीआईजी ने बताया कि हाल में इसे लेकर केंद्रीय और राज्य सरकार की विशेष एजेंसियों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक हुई थी। इसमें इनके रोकथाम से संबंधित गहन चर्चा की गई थी और गठित सभी विशिष्ट पांच सेलों को पूरी तरह से सक्रिय रहने के लिए कहा गया है।

टीमों की निगरानी की जाएगी 

इन पांच सेल में अलग-अलग स्तर के पदाधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। इन सभी सेल के कामकाज की सतत मॉनीटरिंग ईओयू के माध्यम से पुलिस मुख्यालय करेगा। इन विशिष्ट सेल के स्तर पर सभी थानों से समन्वय स्थापित कर रोजाना के कामकाज की पड़ताल की जाएगी और इनके स्तर से किए गए कार्यों की निगरानी की जाएगी। 

 कदाचार की संभावना पर अंकुश लगाने में इन पांच सेल की भूमिका

गौरतलब है कि चुनाव के दौरान कैश का अवैध तरीके से फ्लो बढ़ने की आशंका काफी बढ़ जाती है। इसका ध्यान रखते हुए सेल हर छोटी-बड़ी गतिविधि और लेनदेन पर नजर रखने के साथ ही इससे संबंधित खूफिया जानकारी एकत्र करने पर खासतौर से फोकस करेगी, ताकि ससमय उचित कार्रवाई की जा सके। विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने और किसी तरह के कदाचार की संभावना पर अंकुश लगाने में इन पांच सेल की भूमिका अधिक बढ़ जाती है।

Bihar elections: विधानसभा चुनाव में सख्त निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय ने बनाया पांच सेल

