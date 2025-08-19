Home > Chunav > Bihar elections: बिहार भाजपा का बढ़ा कुनबा, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा समेत चार हस्तियां पार्टी में शामिल

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 19, 2025 23:57:00 IST

पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट 
Bihar elections: बिहार बीजेपी में चार बड़ी हस्तियां शामिल हुई है. सबको बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल ने सदस्यता दिलाई. पार्टी में शामिल होनेवाले नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि और उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा शामिल हैं. इसके अलावा, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच चलनेवाले आशुतोष कुमार पार्टी में शामिल हुए हैं. सबने लंबे समय तक बीजेपी के लिए काम करने का संकल्प लिया.

एनडीए की सरकार की बम्पर वापसी

बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित मिलन समारोह सबने सदस्यता ली. इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा कि इतनी बड़ी हस्तियां पार्टी में शामिल हो रही हैं, इससे साफ है कि डबल इंजन की सरकार अच्छा काम कर रही है। बिहार का विकास सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है, जिसको केंद्र की एनडीए सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त है। राज्य से विकास के काम बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। इससे ये भी साबित होता है कि राज्य से फिर से एनडीए की सरकार की वापसी बंपर तरीके से होगी. 

बिहार में कुशवाहा के तीन बड़े नेता है, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि. अब तीनो एनडीए में हैं

पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कहा कि आज मैं काफी खुश हूं,  क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मेरी ज्वाइनिंग हुई है. इतना ही कहना चाहता हूं कि  दो कारणों से मै बीजेपी में आया हूं. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देश को गुमराह कर रहे हैं. कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने कहा था की मेरा नाम काट दिया गया है, जबकि दूसरे दिन ही उनके झूठ का खुलासा चुनाव आयोग ने कर दिया है. दूसरी तरफ बीजेपी के दोनों उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में हर तरफ विकास किया गया है. अटल जी के समय में मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिला था. मुझ पर कई आरोप लगते रहे है, लेकिन मेरी उम्र 70 साल हो गई है, अब मै बीजेपी में शामिल हुआ है और अब हमेशा इसी पार्टी में रहूंगा. बिहार में कुशवाहा के तीन बड़े नेता है, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि. अब तीनो एनडीए में हैं. इसलिए अब कुशवाहा का वोट नहीं बंटेगा.

शुरू से ही संघ से जुडा रहा

पूर्व आईपीएस और जन सुराज के नेता रहे आनंद मिश्रा ने कहा कि मैं शुरू से ही संघ से जुडा रहा हूँ. जब वीआरएस लेकर आया, तब भी सम्राट चौधरी जी से मिला था तब वे प्रदेश अध्यक्ष भी थे. मैं संगठन के लिए काम करूंगा. मेरी टिकट की चाह नहीं है. मेरा मानना है की भाजपा मजबूत होंगी, तभी बिहार मजबूत होगा. मेरा तन मन धन से बीजेपी में रहूंगा. आनंद मिश्रा ने शपथ लिया की जब तक जिंदा रहूंगा भाजपा में रहूंगा. गेरुआ साथ रहेगा.

आशुतोष कुमार एवं सुचित्रा सिन्हा का बयान 

भूमिहार बिहार एकता मंच चलनेवाले आशुतोष कुमार कहा कि जहां दिल मिले, वही जाना चाहिए. नक्सलियों के साथ कभी हमारा तालमेल नहीं बैठ सकता है. नब्बे के दशक में जाति पूछकर मारनेवालों, राष्ट्र द्रोहियों को साथ लेकर चलने वालो को उखाड़ फ़ेंकने के लिए बीजेपी के साथ आये हैं. नागमणि की पत्नी और पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य शैली से प्रभावित होकर मै आज शामिल हो रही हूं. पार्टी की नीतियों को हम आगे बढ़ाएंगे। 

डबल इंजन सरकार के कामों में हैं विश्वास 

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार भाजपा परिवार में शामिल सभी सदस्यों का मैं  आभार व्यक्त करता हूं। सबने अपने क्षेत्र में विशेष काम किया है। इनका विश्वास डबल इंजन सरकार के कामों में हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। 

सम्राट चौधरी ने किया नवागंतुकों का अभिनन्दन 

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस मौके कहा कि1977 में नागमणि जी लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य रहे हैं. सुचित्रा सिन्हा बिहार सरकार में मंत्री रही हैं. अवधेश सिंह शिक्षाविद रहे हैं. आशुतोष कुमार ने पूरे बिहार का भ्रमण किया था, जबकि आंनद मिश्रा के रूप में एक ऊर्जावान साथी मिला है. आज बिहार का विकास हो रहा है. 

243 में से 200 सीटों से ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत है निश्चित 

मोदी जी और नीतीश जी के डबल इंजन की सरकार में जो बदलते बिहार की तस्वीर बया कर रहा है. बिहार का बजट साढ़े तीन लाख हजार करोड़ का हैं. मोदी राज में ही अयोध्या में चार सौ वर्षो के बाद भगवान राम का वनवास ख़त्म किया गया. इसी तरह मां सीता मंदिर भी भव्य बनेगा. करीब एक हजार करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बनेगा. नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं का विकास हो रहा है. बिहार में इस बार 243 में से 200 सीटों से ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत होगी.

