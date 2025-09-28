Bihar Chunav 2025: ‘सीएम का फ्यूज उड़ गया है’, लालू के बड़े लाल ने ऐसा क्यों कहा?
Bihar Election: लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव इन दिनों आगामी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड है. महुआ जनसभा के दौरान क्या कहा?

By: Mohammad Nematullah | Published: September 28, 2025 11:01:59 AM IST

Bihar Election 2025: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा और तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का अब ‘फ्यूज उड़ गया है’ और उन्हें अपनी अभद्र भाषा पर तुरंत नियंत्रण रखना चाहिए. फिर उन्होंने ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शालीन भाषा का प्रयोग करना चाहिए.

महुआ में जनसंपर्क के दौरान निशाना साधा (Targeted during public relations in Mahua)

तेज प्रताप यादव अपने पूर्व विधानसभा क्षेत्र महुआ में समर्थक से बातचीत करने आया था. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पर पलटवार किया. तेज प्रताप ने कहा कि नीतीश कुमार का फ्यूज उड़ गया है. मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्हें मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वे हमेशा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं. ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था और पद की गरिमा के खिलाफ है. उन्होंने फिर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं और केंद्र सरकार को इस भाषा शैली के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए.

महुआ को जिला बनाने का वादा (Promise to make Mahua a district)

महुआ पहुंचे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर जनता से उन्हें जिताने की अपील किया है. उन्होंने कहा कि महुआ उनकी कर्मभूमि रही है और इसके विकास के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे. जनता से सीधा संवाद करते हुए उन्होंने वादा किया कि अगर इस बार उन्हें जनता का समर्थन मिला और वे चुनाव जीते तो महुआ को जिला बनाने और सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हर कीमत पर काम करेंगे. तेज प्रताप यादव के इस बयान ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है. माना जा रहा है कि एनडीए की ओर से भी जल्द ही जवाबी बयानों का सिलसिला शुरू हो जाएगा.

