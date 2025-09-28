Bihar Chunav: ‘बहुत हुआ ओम शांति, अब होगा ओम क्रांति’, Giriraj Singh का बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ा बयान

Muzaffarpur: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शनिवार को मुजफ्फरपुर शहर के खादी भंडार सभागार में गिरिराज सिंह फैन्स क्लब द्वारा आयोजित फलाहार कार्यक्रम में शामिल हुए. जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. स्वागत के दौरान प्रतीकात्मक रूप से उन पर बुलडोजर से फूलो की वर्षा की गई. जो कार्यक्रम का मुख्य अपील रहा. केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की आरती और पूजा से की. इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को तलवारें वितरित कीं और हिंदू धर्म की रक्षा का आह्वान किया. उन्होंने कहा धर्मो रक्षति रक्षित यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा.

गिरिराज सिंह ने किया हमला

गिरिराज सिंह ने देश में मौजूद कथित ‘कई जिन्ना’ पर भी हमला बोला और फिल्म ‘बंगाल फाइल्स’ का हवाला देते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना आज़ादी से पहले के कुख्यात मुस्लिम लीग नेता सुहरावर्दी से की है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह सुहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन प्लान के तहत बंगाल पर कब्ज़ा किया था. उसी तरह ममता बनर्जी भी उसी रास्ते पर चल रही हैं.

भावनात्मक पीड़ा बताई

अपनी भावनात्मक पीड़ा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी-आपकी बेटी चली गई. उसके साथ जो आते हैं हाथ में कलावा बांध करके वे बांग्लादेशी हैं. आज पूरे देश की जनसांख्यिकी बदल गई है. कई ताकतें रोहिंग्याओं और शरणार्थियों को बचाने में लगी है. ये राजनीतिक भी है और गैर-राजनीतिक भी है. ये हमारे भीतर का दर्द है. मैं देवी मां से प्रार्थना करता हूं कि कृपया ‘ओम शांति शांति’ नहीं, बल्कि ‘ओम क्रांति क्रांति’ का संदेश देने की कृपा करें.

गांधी परिवार पर निशाना

पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि दिल के अरमान आंसू में बह गए. गाना उन पर बिल्कुल फिट बैठता है. उन्होंने भविष्यवाणी की कि तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. उन्होंने गांधी परिवार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नेहरू से लेकर सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी तक, सभी को शर्म आनी चाहिए कि वे महिलाओं के लिए उस स्तर का काम नहीं कर पाए जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है. उन्होंने महिला रोज़गार योजना को लखपति दीदी बनने का एक अवसर बताया है.

गांवों के अजीबों-गरीब नाम, जिन्हें बताने में भी शर्माते हैं लोग