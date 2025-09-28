Bihar Chunav: ‘बहुत हुआ ओम शांति, अब होगा ओम क्रांति’, Giriraj Singh का बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ा बयान
Home > Chunav > Bihar Chunav: ‘बहुत हुआ ओम शांति, अब होगा ओम क्रांति’, Giriraj Singh का बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ा बयान

Bihar Chunav: ‘बहुत हुआ ओम शांति, अब होगा ओम क्रांति’, Giriraj Singh का बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ा बयान

Giriraj Singh: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुजफ्फरपुर पहुंचे जहां उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधते हुए गांधी परिवार पर क्या कुछ कहा जानिये.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 28, 2025 9:10:56 AM IST

Bihar Election 2025
Bihar Election 2025

Muzaffarpur: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शनिवार को मुजफ्फरपुर शहर के खादी भंडार सभागार में गिरिराज सिंह फैन्स क्लब द्वारा आयोजित फलाहार कार्यक्रम में शामिल हुए. जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. स्वागत के दौरान प्रतीकात्मक रूप से उन पर बुलडोजर से फूलो की वर्षा की गई. जो कार्यक्रम का मुख्य अपील रहा. केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की आरती और पूजा से की. इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को तलवारें वितरित कीं और हिंदू धर्म की रक्षा का आह्वान किया. उन्होंने कहा धर्मो रक्षति रक्षित  यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा.

गिरिराज सिंह ने किया हमला

गिरिराज सिंह ने देश में मौजूद कथित ‘कई जिन्ना’ पर भी हमला बोला और फिल्म ‘बंगाल फाइल्स’ का हवाला देते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना आज़ादी से पहले के कुख्यात मुस्लिम लीग नेता सुहरावर्दी से की है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह सुहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन प्लान के तहत बंगाल पर कब्ज़ा किया था. उसी तरह ममता बनर्जी भी उसी रास्ते पर चल रही हैं.

भावनात्मक पीड़ा बताई

अपनी भावनात्मक पीड़ा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी-आपकी बेटी चली गई. उसके साथ जो आते हैं हाथ में कलावा बांध करके वे बांग्लादेशी हैं. आज पूरे देश की जनसांख्यिकी बदल गई है. कई ताकतें रोहिंग्याओं और शरणार्थियों को बचाने में लगी है. ये राजनीतिक भी है और गैर-राजनीतिक भी है. ये हमारे भीतर का दर्द है. मैं देवी मां से प्रार्थना करता हूं कि कृपया  ‘ओम शांति शांति’ नहीं, बल्कि ‘ओम क्रांति क्रांति’ का संदेश देने की कृपा करें.

गांधी परिवार पर निशाना

पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि दिल के अरमान आंसू में बह गए. गाना उन पर बिल्कुल फिट बैठता है. उन्होंने भविष्यवाणी की कि तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. उन्होंने गांधी परिवार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नेहरू से लेकर सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी तक, सभी को शर्म आनी चाहिए कि वे महिलाओं के लिए उस स्तर का काम नहीं कर पाए जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है. उन्होंने महिला रोज़गार योजना को लखपति दीदी बनने का एक अवसर बताया है.

गांवों के अजीबों-गरीब नाम, जिन्हें बताने में भी शर्माते हैं लोग

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
Bihar Chunav: ‘बहुत हुआ ओम शांति, अब होगा ओम क्रांति’, Giriraj Singh का बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ा बयान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bihar Chunav: ‘बहुत हुआ ओम शांति, अब होगा ओम क्रांति’, Giriraj Singh का बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ा बयान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Chunav: ‘बहुत हुआ ओम शांति, अब होगा ओम क्रांति’, Giriraj Singh का बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ा बयान
Bihar Chunav: ‘बहुत हुआ ओम शांति, अब होगा ओम क्रांति’, Giriraj Singh का बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ा बयान
Bihar Chunav: ‘बहुत हुआ ओम शांति, अब होगा ओम क्रांति’, Giriraj Singh का बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ा बयान
Bihar Chunav: ‘बहुत हुआ ओम शांति, अब होगा ओम क्रांति’, Giriraj Singh का बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ा बयान